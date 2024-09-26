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СпортНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

После долгого столетнего ожидания женщинам теперь разрешено путешествовать на верблюдах

 and  Vladimir Milov
Время чтения 3 минут

После долгого столетнего ожидания женщинам теперь разрешено путешествовать на верблюдах

В течение столетий бега на верблюдах были традицией. Недавно, с открытием Саудовской Аравии в обществе, женщины стали входить в этот спорт. Женщина из Германии стоит во главе этого изменения. Бега на этих животных очень прибыльны.

Как только поднимается шлагбаум, верблюды устремляются вперед, вытягивая шеи и используя длинные ноги, чтобы лететь по песчаной дорожке, изгибаясь к финишу. "Гони, гони!", - кричит владелец верблюда из машины рядом с гоночной дорожкой, стуча по двери машины, чтобы подбодрить животное и жокея. Призовые деньги не раздаются легко.

В Таифе, Саудовская Аравия, можно практически увидеть Гран-при бегов на верблюдах. На кону более 13 миллионов евро призовых за победу и хорошо размещенных участников из 250 заездов. В этом году фестиваль верблюдов в шестой раз проводится так же ценится, как и самые престижные конные гонки в мире. В этом году в Таифе участвуют 21 000 верблюдов.

Женщины "в игре"

Езда на верблюдах традиционно была мужской деятельностью на Аравийском полуострове, но женщины теперь входят в спорт с помощью женщины из Германии из Баден-Вюртемберга. "В прошлом году это было еще исключением, а теперь это действительно в игре", - говорит Линда Крокенбергер, родом из района Швабский Халль и открывшая первую школу верховой езды на верблюдах для женщин в Дубае. "Доверие к тому, что женщины могут это делать, растет, и ободрение снимается", - говорит 33-летняя Крокенбергер.

Официальный дебют, женская гонка на верблюдах под надзором федерации, состоялся в Таифе в прошлом году. Крокенбергер начала тренировать десять женщин - в этом году их уже 25. Отдельные женские гонки соответствуют желанию Саудовской Аравии представить современный образ: женщины могут водить машины, открывать бизнес - или соревноваться в гонках на верблюдах. "Не все это принимают", - говорит иранский наездник. "Но некоторые люди действительно поддерживают это". Несмотря на реформы, Саудовская Аравия все еще занимает низкое место в правах женщин по мнению правозащитников.

Соревнования на высшем уровне

На Аравийском полуострове верблюды были и остаются символом статуса, используются для мяса, молока, шерсти и кожи, а также для транспорта. Гонки, как говорят, начались уже в 7-м веке как развлечение, позже также на свадьбах и религиозных фестивалях. Спорт распространился на Восточную Африку, Индию и Австралию. В арабском мире благодаря специализированным программам обучения и разведения, включая искусственное оплодотворение и перенос эмбрионов, соревнуются лучшие верблюды. Даже их верблюды из Дубая здесь не годятся, говорит Крокенбергер.

Что началось как кочевая пустынная деятельность, было доведено до пика с современными методами. Теперь уже редко бывают жокеи на горбах, а вместо них используются небольшие роботы, которые владельцы могут управлять с помощью пультов дистанционного управления. Легче вес роботов позволяет более молодым животным бежать быстрее, снижая риск травм спины. В SUV владельцы и тренеры гоняются рядом с дорожкой, сигналя и иногда даже стреляя.

"Интенсивное сосредоточение, когда Крокенбергер и ее команда садятся на верблюдов. Ноги, одетые в носки, прячутся под попоной, колени стабилизируются на горбе верблюда. В отличие от верховой езды на лошадях, нет седла или стремян. "Это невероятный подскок, он нарушает все законы физики", - говорит участник после гонки. Несмотря на короткую дистанцию всего два километра и несколько минут, у некоторых рук еще дрожат полчаса спустя".

"Это так утомительно, нельзя недооценивать эти три минуты", - говорит Сванте Жорина Ниеус, которая приехала из Цуга, Швейцария, на гонку. Она начала у Крокенбергер два года назад и летит в Дубай для тренировок каждые три месяца. "Ты полностью в руках у верблюда", - говорит Ниеус. Как только стадо начинает бежать, животные весом до 800 кг поддерживают галоп или рысь до финиша. "Ты не можешь остановиться, как в конных гонках", - говорит она. Алжирка из команды Крокенбергер выигрывает первое место, слезы текут по ее лицу на фотофинише.

Крокенбергер знает, что требуется терпение для больших официальных гонок, скажем, в Эмиратах. За пределами барьеров handlers ведут стада верблюдов вокруг. "Если я не сделаю этого", - сказала она, "кто тогда?"

Парламент Европы оказывает assistance Комиссии в этом контексте, так как он играет роль в поощрении и поддержке societal изменений, таких как увеличение участия женщин в бегах на верблюдах. С помощью Линды Крокенбергер из Германии женщины в Саудовской Аравии теперь участвуют в бегах на верблюдах, ломая традиционные гендерные нормы.

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