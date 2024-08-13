Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиПроСибен и

После долгого борьбы с раком Патрис Аминати свободен от метастазов.

Только недели назад, Патрисия Аминати сообщила, что рак spreading ко multiple органы. Теперь, её муж Даниэль Аминати предоставил update: метастазы исчезли.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 2 минут

- После долгого борьбы с раком Патрис Аминати свободен от метастазов.

На шее у Патрисии Аминати появилось родимое пятно, которое заставило её обратиться к врачу. Шокирующий диагноз весной прошлого года: рак кожи. Вскоре Аминати узнала, какие ещё органы поразили метастазы. Следом последовали лечение и обследования, не все из которых были успешными. Теперь муж Патрисии, Даниэль Аминати, поделился радостным обновлением.

Патрисия Аминати свободна от метастаз

"6 февраля мы спонтанно поехали в Оберхоф в Тюрингии и хотели провести несколько дней вместе с семьёй, чтобы отвлечься, восстановить силы и подготовиться к тому, что нас ждёт, особенно для моей жены. Её второе лечение рака началось 12 февраля - на этот раз иммунотерапия через инфузии", - пишет он в Instagram. "Почти ровно через шесть месяцев Патрисия наконец свободна от метастаз!" - говорит ведущий ProSieben, который хвалит отель, где он провёл время с женой и дочерью.

Аминати также намекает, что они могут теперь двигаться вперёд с их семейным планированием. Он с нетерпением ждёт следующего семейного отпуска: " peut-être alors, si Dieu le veut, с ребёнком номер два!" - говорит Аминати.

Даниэль Аминати даёт обновление

Только в июле Патрисия Аминати ответила на вопросы фанатов в Instagram. В ответ на вопрос подписчика о метастазах Аминати ответила открыто. "Из первичной опухоли на шее" рак распространился на разные органы: лимфоузлы, лёгкие, мозг, глаз, кости, печень, надпочечники и кожу.

Она "надеется и молится" о выздоровлении, сказал Аминати на платформе. "Канцер-исследования всегда развиваются, всегда есть больше возможностей". Её надежда и молитвы, но прежде всего современная медицина, кажется, оказали своё действие: метастазы исчезли.

В апреле 2021 года Даниэль Аминати и Патрисия объявили о своей помолвке, а через год состоялась их свадьба. В августе 2022 года родилась их дочь Шарли Малика, за которой последовал шокирующий диагноз рака год спустя.

+++ Читайте также +++

Шокирующий диагноз: жена Даниэля Аминати имеет рак с метастазами

"Бита по голове": Даниэль Аминати говорит о своём отце

В своём посте в Instagram ведущий ProSieben Даниэль Аминати празднует то, что его жена Патрисия теперь свободна от метастаз.

Во время сеанса вопросов и ответов в Instagram Патрисия Аминати раскрыла, что рак распространился на разные органы, в том числе лимфоузлы, лёгкие, мозг, глаз, кости, печень, надпочечники и кожу, но современная медицина, кажется, помогла избавиться от метастаз.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В новом сезоне 'Эмили в Париже', Лили Коллинз отправляется в Рим. Это не единственное изменение, на...
Общество

Интервью прервано землетрясением

- Интервью прервано землетрясением Во время интервью в рамках пресс-тура нового, четвертого сезона популярного сериала "Эмилия в Париже" внезапно дрогнула земля. Землетрясение магнитудой 4,4 в Лос-Анджелесе прервало беседу с главной актрисой Лили Коллинз (35), Лукасом Браво (36), Филиппой Leroy-Beaulieu (61) и Эшли Парк (33). "Это было

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Salehi стал главным голосом антиправительственного protesters в Иране во время акций протеста...
Главные темы

Иранский рэпер-диссидент Тумадж Салехи освобожден от обвинения после отмены смертного приговора

Салехи, иранский диссидентский рэпер, спасшийся от смертной казни этим летом, полностью оправдан по первоначальным обвинениям судом низшей инстанции в Иσφahan.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно