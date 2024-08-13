- После долгого борьбы с раком Патрис Аминати свободен от метастазов.

На шее у Патрисии Аминати появилось родимое пятно, которое заставило её обратиться к врачу. Шокирующий диагноз весной прошлого года: рак кожи. Вскоре Аминати узнала, какие ещё органы поразили метастазы. Следом последовали лечение и обследования, не все из которых были успешными. Теперь муж Патрисии, Даниэль Аминати, поделился радостным обновлением.

Патрисия Аминати свободна от метастаз

"6 февраля мы спонтанно поехали в Оберхоф в Тюрингии и хотели провести несколько дней вместе с семьёй, чтобы отвлечься, восстановить силы и подготовиться к тому, что нас ждёт, особенно для моей жены. Её второе лечение рака началось 12 февраля - на этот раз иммунотерапия через инфузии", - пишет он в Instagram. "Почти ровно через шесть месяцев Патрисия наконец свободна от метастаз!" - говорит ведущий ProSieben, который хвалит отель, где он провёл время с женой и дочерью.

Аминати также намекает, что они могут теперь двигаться вперёд с их семейным планированием. Он с нетерпением ждёт следующего семейного отпуска: " peut-être alors, si Dieu le veut, с ребёнком номер два!" - говорит Аминати.

Даниэль Аминати даёт обновление

Только в июле Патрисия Аминати ответила на вопросы фанатов в Instagram. В ответ на вопрос подписчика о метастазах Аминати ответила открыто. "Из первичной опухоли на шее" рак распространился на разные органы: лимфоузлы, лёгкие, мозг, глаз, кости, печень, надпочечники и кожу.

Она "надеется и молится" о выздоровлении, сказал Аминати на платформе. "Канцер-исследования всегда развиваются, всегда есть больше возможностей". Её надежда и молитвы, но прежде всего современная медицина, кажется, оказали своё действие: метастазы исчезли.

В апреле 2021 года Даниэль Аминати и Патрисия объявили о своей помолвке, а через год состоялась их свадьба. В августе 2022 года родилась их дочь Шарли Малика, за которой последовал шокирующий диагноз рака год спустя.

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В своём посте в Instagram ведущий ProSieben Даниэль Аминати празднует то, что его жена Патрисия теперь свободна от метастаз.

Во время сеанса вопросов и ответов в Instagram Патрисия Аминати раскрыла, что рак распространился на разные органы, в том числе лимфоузлы, лёгкие, мозг, глаз, кости, печень, надпочечники и кожу, но современная медицина, кажется, помогла избавиться от метастаз.

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