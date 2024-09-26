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ПанорамаНовостиЯпонцы

После длительного заключения в камере смертников, гражданин Японии был освобожден.

Осуждён за убийство в 1968 году

 and  Hanna Hofmann
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Протяженное заключение в течение нескольких десятилетий оказало substantial влияние на благополучие...
Протяженное заключение в течение нескольких десятилетий оказало substantial влияние на благополучие бывшего боксера Ивао Хакамада.

После длительного заключения в камере смертников, гражданин Японии был освобожден.

В течение более чем пяти десятилетий японский мужчина, ныне 88-летний, пережил удивительный поворот в своем судебном деле. В 1968 году он был приговорен к смертной казни за тяжкое преступление, связанное с его работодателем и их семьей, но недавно суд в Сидзуоке признал его невиновным в пересмотре дела. В результате Ивао Хакамада, которого считают самым длительно содержавшимся на смертной казни заключенным в мире, был оправдан.

Первоначальное признание Хакамады, полученное после недель жестоких допросов полицией, было впоследствии отозвано. Он обвинил власти в давлении на него, чтобы признать вину во время изнурительных допросов, и заявил, что доказательства, использованные против него, были сфабрикованы и манипулированы для получения обвинительного приговора.

Несмотря на эти серьезные утверждения, Верховный суд подтвердил смертный приговор в 1980 году. Однако в 2014 году произошло неожиданное событие, когда суд lower court предоставил Хакамаде возможность пройти новое судебное разбирательство. В результате он был временно освобожден из смертной камеры, чтобы ждать процедуры пересмотра дела.

Длительное одиночное заключение Хакамады на смертной казни, несомненно, оказало значительное влияние на его психическое здоровье. Среди немногих демократических стран, все еще практикующих смертную казнь, выделяются Япония и Соединенные Штаты.

Японский мужчина Ивао Хакамада подвергся интенсивному вниманию японских властей во время своего первоначального суда. Несмотря на то, что он был японцем, дело Хакамады привлекло внимание всего мира из-за его длительного пребывания на смертной казни.

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