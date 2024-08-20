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Федеральные земли ГерманииНовостиВ случае, если в соответствии с настоящим Регламентом не применяется действие настоящего Регламента, то в соответствии с настоящим Регламентом применяется действие настоящего Регламента.

После длительного периода уклонения от задержания, известный преступник был задержан на борту поезда.

В 2019 году мужчина получает тюремный срок, но не отбывает его. Через пять лет эта личность пытается пересечь границу, управляя трамваем, что приводит к его задержанию на контрольно-пропускном пункте.

 and  Mark Rodriguez
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Федеральная служба правопорядка задержала человека в Вейле ам Рейне, которого искали более четырех...
Федеральная служба правопорядка задержала человека в Вейле ам Рейне, которого искали более четырех лет. Он пытался незаконно въехать в страну на общественном транспорте.

- После длительного периода уклонения от задержания, известный преступник был задержан на борту поезда.

Немецкие правоохранители задержали в районе Лёрраха многократно судимого преступника, который годами ускользал от правосудия. Как сообщили немецкие правоохранители, мужчина пытался незаконно проникнуть в Германию из Швейцарии через межгосударственный трамвай в прошлый понедельник. В Вайле ам Рейне 39-летнего мужчину задержали за отказ предъявить документы. Отпечатки пальцев показали, что немецкий суд приговорил его к шести месяцам тюрьмы в 2019 году за тяжкое преступление. Однако он так и не отбыл наказание. Кроме того, он разыскивался за нарушение Закона об убежище, серию краж и нарушение Закона о наркотиках, заявил представитель немецких правоохранителей. 39-летнего мужчину затем заключили под стражу.

В свете этого инцидента Комиссия может рассмотреть вопрос об принятии актов, усиливающих пограничный контроль и требования к идентификации. После отбывания наказания этот человек может столкнуться с дополнительными санкциями за нарушение различных законов, таких как Закон об убежище и Закон о наркотиках.

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