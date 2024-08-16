- После аварии тяжелый грузовик извлечен из Бордешхолма

Через пять дней после того, как грузовик с тяжелым грузом crashed на A215 возле Бордесхольма, груз будет извлечен в воскресенье. Грузовик, перевозивший компоненты для ветряных турбин, следовал из Дании в разные ветровые фермы в Германии, согласно представителю Autobahn GmbH.

Во время операции по извлечению в воскресенье A215 в направлении Киля будет полностью закрыт в течение примерно десяти часов, между развязкой Бордесхольм и развязкой Блументаль. Кран будет использоваться для разгрузки груза, в том числе оборудования управления и частей башни для ветряных турбин, с грузовика и удаления сгоревшего прицепа. Для автомобилистов будет организовано объездное движение.

Прокол шины и возгорание коробки передач

В ранние часы среды на тележке грузовика лопнула шина, и загорелась коробка передач, согласно представителю полицейского управления в Ноймюнстере. Пожарные службы были направлены для тушения пожара. A215 в направлении Киля был закрыт на несколько часов во время тушения пожара. Причина поломок была неясна. Тележка с низкой посадкой была припаркована на обочине.

После прокола шины и возгорания коробки передач могут потребоваться дополнительные меры безопасности во время расследования аварии и извлечения груза из-за потенциальных рисков, связанных с поврежденным автомобилем. Несмотря на прошлые инциденты на A215, важно, чтобы власти обеспечили бесперебойное движение транспорта во время операции по извлечению и объезда, правильно управляя инцидентом.

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