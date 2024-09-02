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ПанорамаНовостиГессен

После аварий на тракторе ни дети, ни взрослые не подвергаются непосредственному риску для своей жизни.

Множество людей, в том числе несколько детей, получили травмы в результате ДТП с участием трактора и прицепа. Некоторые из пострадавших были initially причислены к числу тех, кто находится в критическом состоянии.

 and  Grigoriy Williams
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Несколько человек, включая несовершеннолетних, получили serious injuries в результате аварии с...
Несколько человек, включая несовершеннолетних, получили serious injuries в результате аварии с трактором в районе Вор ObergeschossHamberg.

- После аварий на тракторе ни дети, ни взрослые не подвергаются непосредственному риску для своей жизни.

В результате инцидента с участием трактора и прицепа на границе между Тюрингией и Гессеном в воскресенье вечером пять детей и одна женщина, получившие тяжелые травмы, больше не находятся в опасности, как сообщают власти.

Происшествие случилось с транспортным средством в Сюнне, районе Унтербрейзбах в районе Вертбург, на воскресенье. Первоначально дети и 45-летняя женщина были эвакуированы вертолетом в больницы с угрожающими жизни травмами. Кроме них, 70-летний водитель трактора и трое других детей получили серьезные травмы. Двое детей получили легкие травмы.

Согласно полицейским сообщениям, трактор, ехавший по грубой гравийной лесной дороге, потерял управление и перевернулся во время инцидента. Девять детей в возрасте от 4 до 13 лет и 45-летняя женщина находились в прицепе. Поездка была частным мероприятием.

В соответствии с обычной процедурой, власти рассматривают это происшествие как несчастный случай. Против водителя начато предварительное расследование по обвинению в неосторожном причинении вреда, как это обычно бывает в подобных ситуациях.

Происшествие произошло в районе Гессена, конкретно в Сюнне, Унтербрейзбах в районе Вертбург. После инцидента пострадавшие, в том числе пять детей и женщина, из Гессена были доставлены в больницы в регионе.

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