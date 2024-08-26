- После актов вандализма, плавный путь из Гамбурга в Ганновер был достигнут.

На железных дорогах Германии между Гамбургом и Ганновером возникли проблемы, в основном из-за ущерба, причиненного вандализмом. Это привело к некоторым сбоям и перенаправлению поездов. Официальный представитель железной дороги сообщил, что кража металла в Бад-Бевензене стала основной причиной этих проблем.

Пассажиры ожидали дополнительное время в пути до 20 минут и задержки такой же продолжительности, затрагивающие tanto ICE, как и IC поезда. Многие поезда были перенаправлены через Верден/Аллер. Рекомендовалось пассажирам удвоить проверку своих соединений на bahn.de, DB Navigator или позвонив на линию информации о поездках 030 2970.

Региональные услуги Metronom также были затронуты. Причиной были ремонтные работы в Биененбюттеле, что привело к задержкам между Гамбургом и Ульцене, как сообщает оператор, продолжавшимся до позднего вечера.

Проблемы в железнодорожной системе также коснулись Ганновера, что может вызвать задержки для пассажиров, следующих в этот город или из него. Услуги Metronom, которые также проходят через Ганновер, были затронуты из-за ремонтных работ в Биененбюттеле.

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