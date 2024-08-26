- После 42 лет Хьюберт Ульрих уходит из партии зеленых

Губерт Ульрих, 66 лет, член партии "Зеленые" в течение 42 лет, занимал должность председателя партии в Саарланде в течение значительной части этого времени. Однако он недавно объявил, что покинет партию к концу года. Как он заявил агентству ДПА, он больше не хочет быть членом партии, так как считает, что курс партии в корне неверный. По его мнению, партия сместилась влево на федеральном уровне, что он считает неприемлемым. Об этом ранее сообщала " Süddeutsche Zeitung".

В настоящее время Ульрих описал саарландское отделение партии как "колесо рулетки", утверждая, что важные вопросы игнорируются. "Это просто пустота", - сказал он. Ульрих покинет пост председателя местного отделения в Саарлуисе 1 января 2025 года, но до этого времени сохранит свою должность. Он не планирует менять партию.

Ульрих занимал должность председателя партии "Зеленые" в Саарланде с 1991 по 1999 год и затем с 2002 по 2017 год. После поражения партии на выборах и выхода из ландтага Саарланда в 2017 году Ульрих ушел со своих постов на уровне земли.

После выражения своего несогласия с направлением партии "Зеленые" Ульрих сказал, что будет скучать по посещению местных партийных мероприятий в Саарланде. Несмотря на уход, Ульрих заверил своих сторонников, что организует прощальную вечеринку перед уходом с поста в 2025 году.

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