Поскольку немецкое общество становится более мягким в отношении нечестности.

Согласно опросу, проведенному приложением для знакомств Parship и институтом маркетинговых исследований Innofact, немцы стали более терпимыми к изменам. В опросе, проведенном в начале 2018 года, 97% сочли длительную связь на стороне обманом, но к маю этого года этот показатель снизился до 85%. Также изменилось восприятие однодневных связей - с 96% до 82%. Посещение борделя, которое шесть лет назад считалось обманом 91%, теперь воспринимается как таковое только 67% немцев.

Немцы также более терпимо относятся к поцелуям вне отношений. Если в 2018 году 81% сочли это обманом, то в 2024 году этот показатель снизился до 57%. Однако женщины склонны строже относиться к этому, чем мужчины: 64% женщин считают поцелуй обманом, по сравнению с 49% мужчин.

Веб-сайты для внебрачных знакомств также отмечают снижение восприятия обмана. Шесть лет назад 87% сочли регистрацию на приложениях для знакомств обманом, но теперь только 63% считают это обманом. Мужчины более раскрепощены в этом вопросе, с 55% не считающих это обманом.

Эрик Хэгман, координатор исследования и тренер по знакомствам в Parship, объясняет изменение отношения к различию между эмоциональной и физической верностью. Вопрос верности, по его словам, связан с безопасностью: "Я для тебя приоритет? Можно ли на тебя положиться? Ты готов пожертвовать тем, что может угрожать нашим отношениям?" Партнеры, которые договариваются о своих потребностях на основе этих принципов, часто соглашаются, что физические опыты во внешних отношениях не обязательно угрожают эмоциональной связи.

Интересно, что результаты опроса показывают, что молодые поколения могут быть строже в некоторых аспектах. Например, 75% молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет считают регистрацию на приложении для знакомств с целью тайных встреч обманом, по сравнению с 54% людей в возрасте от 60 до 69 лет. В то время как тайные встречи без сексуального контакта считаются обманом 53% всех респондентов, 64% представителей поколения Z считают это обманом, по сравнению с 38% людей в возрасте от 60 до 69 лет.

Онлайн-опрос был проведен в мае 2024 года с участием 1008 немцев в возрасте от 18 до 69 лет. Результаты были сравнены с представительным исследованием, проведенным в январе 2018 года с участием 1025 респондентов.

В свете меняющегося отношения к изменам можно утверждать, что любовь, жизнь и семейная динамика в Германии стали более сложными. Как показывает опрос, восприятие действий, таких как посещение борделя или регистрация на веб-сайтах для внебрачных знакомств, значительно снизилось, что указывает на более расслабленное отношение к моногамии в отношениях.

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