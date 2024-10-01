Посетителям Парижа в внедорожниках придется готовиться к значительным финансовым затратам.

Администрация Парижа продолжает реализацию проекта по перестройке дорожного движения, несмотря на противодействие. Введены два новых правила. Сам глава городского транспорта выражал возражения против одного из этих мероприятий.

С октября текущего года туристы, посещающие Париж, столкнутся с существенным повышением стоимости парковки для крупных автомобилей. Час парковки в центре города теперь обойдется в 18 евро для больших SUV и других крупных автомобилей, что составляет 225 евро за шесть часов. Стоимость парковки за пределами центра немного ниже. Жители Парижа, ремесленники или инвалиды освобождены от этого правила.

В опросе граждан, в котором приняли участие всего 6% избирателей, 54,5% проголосовали за увеличение стоимости парковки. Тариф применяется к автомобилям с двигателем внутреннего сгорания и гибридам, весящим 1,6 тонны и более, а также к электромобилям, весящим 2 тонны и более. Частные парковки не подпадают под это правило. Город заявляет, что тяжелые автомобили ухудшают экологическую обстановку, занимают много общественного пространства и представляют угрозу безопасности на дорогах.

Новое правило легко реализовать. Парковка в Париже уже давно находится под постоянным наблюдением с помощью видеокамер, которые фиксируют номерные знаки припаркованных автомобилей. Водителям необходимо вводить свои номерные знаки в паркомате. Город может получить доступ к данным о транспортных средствах и владельцах через автоматическое распознавание номерных знаков, что позволяет определять категорию веса припаркованных автомобилей.

Противодействие со стороны министра транспорта

С помощью опроса граждан мэр Анн Идальго получила поддержку для следующей фазы перестройки дорожного движения, которую она реализует совместно с администрацией "зеленого" города несмотря на сопротивление. В прошлом она закрыла для автомобильного движения и открыла для пешеходов многие улицы вдоль Сены. В Париже расширяется сеть велосипедных дорожек, а количество полос для автомобилей и парковочных мест сокращается. Появляются новые зеленые зоны, и почти везде в городе установлен предельный скоростной режим 30 км/ч. Примерно год назад в Париже также прекратила свою работу служба проката электроскутеров после опроса граждан, в котором большинство высказалось против них.

И с октября текущего года, несмотря на возражения даже со стороны министра транспорта, мэр реализует еще одно спорное решение, которое вызывает удивление у автомобилистов. На городском кольцевом шоссе "Пériphérique" предельная скорость будет снижена с 70 до 50 км/ч. Цель состоит в снижении шума для многочисленных жителей вдоль шоссе. Однако средняя скорость на кольцевой дороге в часы пик уже ниже 50 км/ч.

После перестройки дорожного движения в Париже крупные SUV и другие крупные автомобили теперь подлежат более высокой стоимости парковки. Несмотря на возражения министра транспорта, мэр также реализует снижение предельной скорости на городском кольцевом шоссе "Пériphérique" до 50 км/ч, что затрагивает другие транспортные средства, использующие это шоссе.

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