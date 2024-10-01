Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиДругие транспортные средства

Посетителям Парижа в внедорожниках придется готовиться к значительным финансовым затратам.

 and  Melissa Williams
Время чтения 2 минут
В будущем на парижской кольцевой дороге, известной как 'Перipherique', будет установлен предельный...
В будущем на парижской кольцевой дороге, известной как 'Перipherique', будет установлен предельный скоростной режим 50 километров в час.

Посетителям Парижа в внедорожниках придется готовиться к значительным финансовым затратам.

Администрация Парижа продолжает реализацию проекта по перестройке дорожного движения, несмотря на противодействие. Введены два новых правила. Сам глава городского транспорта выражал возражения против одного из этих мероприятий.

С октября текущего года туристы, посещающие Париж, столкнутся с существенным повышением стоимости парковки для крупных автомобилей. Час парковки в центре города теперь обойдется в 18 евро для больших SUV и других крупных автомобилей, что составляет 225 евро за шесть часов. Стоимость парковки за пределами центра немного ниже. Жители Парижа, ремесленники или инвалиды освобождены от этого правила.

В опросе граждан, в котором приняли участие всего 6% избирателей, 54,5% проголосовали за увеличение стоимости парковки. Тариф применяется к автомобилям с двигателем внутреннего сгорания и гибридам, весящим 1,6 тонны и более, а также к электромобилям, весящим 2 тонны и более. Частные парковки не подпадают под это правило. Город заявляет, что тяжелые автомобили ухудшают экологическую обстановку, занимают много общественного пространства и представляют угрозу безопасности на дорогах.

Новое правило легко реализовать. Парковка в Париже уже давно находится под постоянным наблюдением с помощью видеокамер, которые фиксируют номерные знаки припаркованных автомобилей. Водителям необходимо вводить свои номерные знаки в паркомате. Город может получить доступ к данным о транспортных средствах и владельцах через автоматическое распознавание номерных знаков, что позволяет определять категорию веса припаркованных автомобилей.

Противодействие со стороны министра транспорта

С помощью опроса граждан мэр Анн Идальго получила поддержку для следующей фазы перестройки дорожного движения, которую она реализует совместно с администрацией "зеленого" города несмотря на сопротивление. В прошлом она закрыла для автомобильного движения и открыла для пешеходов многие улицы вдоль Сены. В Париже расширяется сеть велосипедных дорожек, а количество полос для автомобилей и парковочных мест сокращается. Появляются новые зеленые зоны, и почти везде в городе установлен предельный скоростной режим 30 км/ч. Примерно год назад в Париже также прекратила свою работу служба проката электроскутеров после опроса граждан, в котором большинство высказалось против них.

И с октября текущего года, несмотря на возражения даже со стороны министра транспорта, мэр реализует еще одно спорное решение, которое вызывает удивление у автомобилистов. На городском кольцевом шоссе "Пériphérique" предельная скорость будет снижена с 70 до 50 км/ч. Цель состоит в снижении шума для многочисленных жителей вдоль шоссе. Однако средняя скорость на кольцевой дороге в часы пик уже ниже 50 км/ч.

После перестройки дорожного движения в Париже крупные SUV и другие крупные автомобили теперь подлежат более высокой стоимости парковки. Несмотря на возражения министра транспорта, мэр также реализует снижение предельной скорости на городском кольцевом шоссе "Пériphérique" до 50 км/ч, что затрагивает другие транспортные средства, использующие это шоссе.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении
Панорама

Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении

Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении Неделю спустя после смертельного инцидента в центре Мюнхена, в результате которого 57-летний мужчина получил тяжёлые травмы и смертельные ранения головы, власти подтвердили задержание главного подозреваемого. Об этом было объявлено рано утром, с обещанием предоставить больше информации позже. Расследование продолжается с акцентом на

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
В будущем на парижской кольцевой дороге, известной как 'Периферик', скорость будет ограничена до 50...
Панорама

Лицам, посещающим Париж на машине, придется подготовить значительные финансовые ресурсы.

Лицам, посещающим Париж на машине, придется подготовить значительные финансовые ресурсы. Администрация Парижа продолжает реализацию перестройки дорожного движения, несмотря на противодействие. Недавно были введены две новые меры. В их числе - правило, против которого выступал и сам глава городского транспорта. С октября этого года туристы, посещающие Париж, столкнутся с существенным увеличением

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
На лугу стоят овца Сельма (слева), юный Флумо и козел Рун (справа). Ранее ходили слухи, что Флумо...
Панорама

Возникают вопросы о том, классифицируется ли "Флумо" как свинья или просто овца.

Возникают вопросы о том, классифицируется ли "Флумо" как свинья или просто овца. В середине августа по стране разнеслась сенсационная новость о существе, пришедшем из северных краев. Был ли этот молодняк уникальной смесью овцы и козы? Генетическое исследование дало ответ. Разочарование в загоне и учебном заведении: Флумо, родившееся в

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария".
Спорт

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария".

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария". Когда-то Астон Вилла унизила Байерн, они только начинали свой путь. Сейчас команда Премьер-лиги полна звезд. Нынешний тренер Байерна, Винсент Компани, уже испытал это на себе. Но на этот раз все должно быть по-другому. Компани и его товарищи по

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Неизвестный немецкий футбольный титан
Спорт

Неизвестный немецкий футбольный титан

Неизвестный немецкий футбольный титан Кто такой Николас Кунь, спросите вы? Отличный вопрос, учитывая, что этот вторник вечером в Лиге чемпионов может дать нам ответ. Он выйдет на поле за «Селтик» Глазго, чтобы встретиться с «Боруссией» Дортмунд. И, черт возьми, он уже успел покорить сердца шотландцев, заработав себе репутацию топ-talenta. Кунь

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении
Панорама

Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении

Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении Неделю спустя после смертельного инцидента в центре Мюнхена, в результате которого 57-летний мужчина получил тяжёлые травмы и смертельные ранения головы, власти подтвердили задержание главного подозреваемого. Об этом было объявлено рано утром, с обещанием предоставить больше информации позже. Расследование продолжается с акцентом на

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно