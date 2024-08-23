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Посетители бронируют около 4 600 000 ночевок

Туристы actively обывателей больше потянулись к мосту Крамер в Эрфурте и классической Weimar, увеличив туризм в Тюрингии в первой половине года. Тюрингский лес, однако, показал более скромный рост. Число туристов до пандемии COVID-19 все еще не достигнуто.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
Тюрингия гордится Ваймаром как одним из своих популярных туристических достопримечательностей.
Тюрингия гордится Ваймаром как одним из своих популярных туристических достопримечательностей.

- Посетители бронируют около 4 600 000 ночевок

Горожане увеличили количество ночных проживаний в Тюрингии в начале года. Статистическое управление в Эрфурте сообщило о 4,6 миллионах ночных проживаний, которые совершили 1,8 миллиона гостей в отелях, гостевых домах и кемпингах. Это на 2,2% больше, чем в предыдущем году, и рост числа иностранных туристов.

Тюрингия отразила общенациональный тренд бронирования ночей, оставаясь популярным местом для коротких поездок. Как показали статистические эксперты, туристы в среднем оставались 2,6 дня, наслаждаясь культурой и природой Тюрингии.

Тюрингское туристическое общество считает, что рынок коротких поездок прочен. Они связывают популярность Тюрингии как места для короткого отдыха с ее центральным расположением и удобными вариантами транспортировки на автомобиле и поезде.

Эрфурт и Веймар показали значительный рост

Впервые цель вернуться к уровням до пандемии COVID-19 была почти достигнута. Было зафиксировано небольшое снижение примерно на 27 000 ночных проживаний или 0,6%, в то время как снижение числа гостей было более существенным - на 58 000 или 3,1%.

Число иностранных туристов в Тюрингии увеличилось на 1%, а количество гостей - на 5,6% по сравнению с первым полугодием 2023 года. Примерно 104 000 иностранных посетителей приехали, что составляет 5,8% от всех туристов в Тюрингии. Эти туристы совершили 245 000 ночных проживаний.

С января по июнь Эрфурт и Веймар продемонстрировали наиболее значительный рост, что способствовало положительной динамике туризма в Тюрингии, согласно данным государственного управления. Вместе эти два города показали рост на 33 000 ночных проживаний. Однако Тюрингский лес, основной туристический регион Тюрингии, показал снижение на 30 000 ночных проживаний по сравнению с предыдущим годом.

Средняя заполняемость кроватей и кемпинговых мест составила одну треть, согласно данным. Статистика учитывала только объекты с не менее чем десятью кроватями.

Данные показывают рост ночных проживаний в отелях, гостевых домах и кемпингах Тюрингии на 2,2% по сравнению с предыдущим годом, с примерно 245 000 ночных проживаний иностранных туристов. Статистический анализ показывает, что Эрфурт и Веймар показали значительный рост в туризме в первом полугодии.

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 and  Hanna Hofmann
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В Гамбурге проживает около 6000 человек афганского происхождения, имеющих немецкое гражданство.

Беженцы, зарегистрированные в Германии, имеют право путешествовать в другие страны при наличии разрешения на поездку, хотя посещения их родной страны могут представлять собой вызов. Многие люди носят такое разрешение в Гамбурге.

 and  Christian Meier
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