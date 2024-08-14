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Портологическая компания HHLA вновь увеличила объем контейнерного оборота

 and  Grigoriy Williams
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- Портологическая компания HHLA вновь увеличила объем контейнерного оборота

HHLA (Hamburger Hafen und Logistics AG) в втором квартале удалось немного увеличить обработку контейнеров. Обработка составила около 1,48 миллиона стандартных контейнеров, что на 1,1 процента больше, чем в аналогичный период прошлого года, как указано в отчете за полугодие. В частности, отмечается увеличение обработки грузов из США, как указано в пресс-релизе.

Выручка группы увеличилась на 9,5 процента до 396,7 миллиона евро в тот же период. В сегменте контейнеров HHLA воспользовалась более длительным пребыванием контейнеров на терминалах в Гамбурге, что привело к увеличению тарифов за хранение. Выручка также увеличилась в сегменте интермодальных перевозок, что включает в себя перевозку контейнеров. HHLA связывает это с увеличением цен и более высокой долей железной дороги в перевозках.

HHLA сталкивается с существенными изменениями

EBIT группы (прибыль до налогообложения и процентов) существенно увеличился на 50,8 процента до 41,4 миллиона евро. Чистая прибыль, включая долю других акционеров, составила 14,3 миллиона евро, что представляет собой увеличение на 166,8 процента. HHLA называет увеличение прибыли основной причиной.

HHLA сталкивается с существенными изменениями. Город Гамбург и крупнейшая в мире судоходная компания Mediterranean Shipping Company планируют совместно управлять компанией в будущем, при этом город будет владеть 50,1 процентом акций, а швейцарская компания - 49,9 процентом. Городской парламент утвердил планы Сената на первом чтении. Окончательное голосование запланировано на 4 сентября. Ожидается решение в пользу Сената.

  1. Несмотря на эти положительные финансовые результаты, будущее Hamburger Hafen und Logistics AG (HHLA) может быть существенно затронуто предложенным партнерством между Гамбургом и европейским членом Mediterranean Shipping Company, которое еще не полностью утверждено.
  2. Если предложенное совместное управление HHLA Гамбургом и Mediterranean Shipping Company состоится, Европейский Союз косвенно повлияет на операции и стратегии компании.

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