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Федеральные земли ГерманииНовостиВыборы в Ландтаг

- Портал для предоставления средства защиты

22 сентября в Бранденбурге пройдут выборы в новый ландтаг. Тем, кто все еще имеет вопросы о кандидатах, теперь можно воспользоваться интернет-порталом. Как это работает?

 and  Max Becker
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Любой, у кого есть вопросы о кандидатах на выборы в ландтаг Бранденбурга, может воспользоваться...
Любой, у кого есть вопросы о кандидатах на выборы в ландтаг Бранденбурга, может воспользоваться порталом поддержки

- - Портал для предоставления средства защиты

Для тех, кто заинтересован в общении с кандидатами по существу до предстоящих выборов в Ландтаг Бранденбурга, теперь доступен специальный портал выборов на сайте abgeordnetenwatch.de. Здесь пользователи могут просматривать профили кандидатов, задавать вопросы и даже участвовать в диалоге, как сообщают руководители проекта. Эта инициатива уже использовалась на предыдущих выборах в ландтаги, собрав около миллиона посещений в 2019 году.

Кандидаты имеют собственные профили

Примерно 350 прямых кандидатов баллотируются в ландтаг Бранденбурга. Чтобы помочь избирателям сделать свой первый выбор, портал диалога предлагает помощь на выборах. Каждый кандидат имеет свою страницу профиля, содержащую краткую биографию, политические цели и вопросы от граждан вместе с ответами кандидатов.

Все вопросы и ответы остаются общедоступными даже после выборов. Портал также публикует партийные программы выборов и закон о государственных выборах.

Ассоциация Parlamentwatch e.V. управляет сайтом abgeordnetenwatch.de, имея команду из около 25 сотрудников и 12 фрилансеров. Ассоциация является спонсором проекта и финансируется за счет пожертвований и спонсорских взносов.

Присоединяйтесь к встрече: Ссылка Zoom (ID встречи: 981 589 36478, Пароль: 006914)

Избиратели могут использовать портал выборов, чтобы увидеть подробные профили прямых кандидатов, баллотирующихся в Ландтаг. Эти профили включают политические цели кандидатов, вопросы граждан с ответами и краткие биографии.

Вопросы граждан и ответы кандидатов, а также партийные программы выборов и закон о государственных выборах остаются общедоступными на портале выборов даже после выборов в Ландтаг.

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