Porsche уверенно движется к доминированию над Вартой.

Избавление от финансовых трудностей в Элвангене: компания VARTA AG получила финансирование на следующее десятилетие благодаря поддержке крупного клиента Porsche

Компания VARTA, испытывающая финансовые трудности, наконец-то увидела проблеск надежды. Ее значительный клиент Porsche протягивает руку помощи компании, расположенной в Элвангене. VARTA удалось договориться о плане реструктуризации с основными кредиторами и финансовыми спонсорами, как сообщается в заявлении акционерного общества.

План реструктуризации должен "существенно снизить долг компании и предоставить ей дополнительную ликвидность". Он предусматривает вхождение компании, управляемой основным акционером VARTA Михаэлем Тойнером (MT InvestCo), и инвестиционной компании Porsche в качестве новых акционеров. Этот план реструктуризации гарантирует финансирование VARTA AG до конца 2027 года.

Ожидается, что сокращение долга и расширение кредитов снизят текущий долг в 485 миллионов евро до примерно 200 миллионов евро. MT InvestCo и инвестиционная компания Porsche вместе инвестируют 60 миллионов евро в свежий капитал и получат новые акции VARTA в обмен. После всех операций с капиталом MT InvestCo и Porsche будут владеть по 32% VARTA, а другие финансисты - 36%.

Ранее Porsche объявил о своем намерении приобрести majority-акции в дочерней компании VARTA по производству автомобильных батарей V4Drive Battery. Кроме того, Porsche заинтересован в сотрудничестве с другими партнерами в финансировании реструктуризации VARTA AG, с инвестициями в размере 30 миллионов евро.

"Планы предусматривают приобретение Porsche majority-акций в V4Drive Battery GmbH через выпуск акций - в основном путем вклада в натуральной форме", - объявил Porsche. Эта компания охватывает бизнес VARTA, связанный с большими литий-ионными круглыми элементами, которые используются в гибридном приводе Porsche 911 Carrera GTS.

План реструктуризации VARTA включает в себя взносы от различных финансистов, при этом другие entities, кроме MT InvestCo и Porsche, коллективно владеют 36% компании после вливания капитала. Кроме того, Porsche открыт для сотрудничества с другими партнерами в финансировании реструктуризации VARTA.

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