- Попытка вторая: взрывчатое вещество доставлено и активировано.

После отмены операции по разминированию в Кобленце неразорвавшаяся бомба будет перемещена на другое безопасное место для подрыва. "Это впервые в Кобленце", - заявило городское управление.

Проводить взрыв на месте обнаружения рядом с Рейном и мостом через Пфальцдорф не представляется возможным. Существует риск повреждения моста, что может привести к его длительному закрытию для движения транспорта. Этот мост соединяет центр Кобленца с противоположным берегом Рейна. "Таким образом, наиболее безопасный вариант для всех - удалить взрывное устройство", - заявило городское управление.

Первая попытка оказалась неудачной

Во время строительных работ в пятницу была найдена 250-килограммовая бомба времен Второй мировой войны. Attempt to defuse the bomb on Tuesday, after several hours, proved unsuccessful. "Остатки фитиля запутались в остатках Второй мировой войны", - сообщило городское управление. Эти остатки извлечь невозможно.

Бомбу засыплют песком

По словам городских властей, бомбу планируется перевезти из грузовика подразделения по разминированию в четверг вечером. Конвой будет состоять из полицейских машин и мотоциклов, которые переправятся через мост на Schmidtenhöhe, где бомбу будут охранять местные власти. Само перемещение не представляет риска, и обычная деятельность в отеле и в Rhein-Mosel-Hall может продолжаться. Однако возможны кратковременные перебои в движении.

Подразделение по разминированию начнет подготовку к взрыву в пятницу, как сообщается. "Бомбу засыплют и покроют примерно 250 метрическими тоннами песка, чтобы поглотить кинетическую энергию взрыва". Бомба взорвется в пятницу днем.

Отмена безопасного подрыва бомбы на первоначальном месте вызывает опасения по поводу возможных последствий взрывов бомб времен войны для города. Неожиданная эвакуация и перебои в движении во время перевозки и взрыва бомбы могут оказать значительное социальное и экономическое влияние на Кобленц.

