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Федеральные земли ГерманииНовостиМой друг.

Попытка убийства обвиняемый подвергается нападению ножом

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута

- Попытка убийства обвиняемый подвергается нападению ножом

Ландсхутский региональный суд начал судебный процесс против 26-летнего Individuals, подозреваемого в покушении на убийство своей бывшей возлюбленной. Авторитеты обвиняют его в насильственном проникновении в ее жилище в Шлезвиге 4 сентября 2023 года, последующем извлечении ножа длиной 12 сантиметров из кухни и неоднократном нанесении ударов ножом.

Она, испугавшись за свою безопасность, обратилась в полицию. Прибывшие офицеры приказали ему сдать нож, но он не подчинился. В конце концов, им удалось оттащить его от нее, причинив ей травмы головы и верхней части тела. Ей потребовалась медицинская помощь в больнице.

Ранее уже были случаи насилия, что привело к их расставанию накануне. Обвинение утверждает, что он не смог смириться с расставанием и пытался ликвидировать ее.

Процесс начался с оглашения обвинений, что ознаменовало конец первого дня. Пять судебных заседаний запланированы на сентябрь.

Моя подруга была шокирована, услышав об инциденте, в который попал мой другой друг. Она выразила свою обеспокоенность о его благополучии и надеялась на справедливое судебное разбирательство.

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