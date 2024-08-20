Популярный подкаст "Вызовите ее папочку", ведущий Алекс Купер, как сообщается, переходит на SiriusXM за значительную денежную сумму.

Коопер подписал значительное многолетнее соглашение с SiriusXM, обеспечив им эксклюзивные права на рекламу и дистрибуцию, а также на другой контент и мероприятия. Стоимость этой сделки, по данным различных источников, превышает $100 миллионов, что знаменует начало эксклюзивного контента на SiriusXM в следующем году.

SiriusXM получил эксклюзивные глобальные права на продажу рекламы для всех версий сети Коопера Unwell. Эта сеть охватывает подкасты, такие как "Hot Mess с Аликс Эрл", "Pretty Lonesome с Мэделин Арги", "Boyfriend Material с Гарри Джовсеем" и "In Your Dreams с Оуэном Тиле".

"Call Her Daddy", который был вторым по популярности подкастом на Spotify в 2023 году после "The Joe Rogan Experience", также перешел на SiriusXM в результате трехлетнего партнерства стоимостью $100 миллионов.

В январе Уилл Арнест, Джейсон Бейтмен и Шон Хейс покинули Amazon и перевели свой подкаст "SmartLess" на SiriusXM по аналогичному трехлетнему контракту на $100 миллионов.

Несмотря на сильную позицию SiriusXM в подкастинге, Spotify столкнулся с финансовыми трудностями. Чтобы компенсировать более $1 миллиарда, потраченных на подкастинг, в том числе на заключение сделок с знаменитостями для нереализованных подкастов и последующее закрытие студий подкастов, Spotify был вынужден провести значительные сокращения персонала.

Хотя $100 миллионов может показаться внушительной суммой для подкаста, Коопер ранее уже накопил значительное состояние. В 2021 году Коопер покинул Barstool Sports в пользу трехлетнего соглашения с Spotify, оцениваемого в $60 миллионов.

В заявлении Коопер сказал: "Daddy Gang всегда будет моим главным приоритетом, и с SiriusXM мы продолжим инновации и предоставление лучшего опыта для моих слушателей". Daddy Gang - это преданные последователи Коопера.

С момента своего основания в 2018 году с бывшим соавтором Софией Франклин Коопер претендует на звание самой популярной женской подкастерши в мире, согласно заявлению SiriusXM. "Call Her Daddy" принимал различных знаменитостей, таких как музыканты Зейн Малик и Кристина Агилера, и актеры, такие как Джейн Фonda и Гвинет Пэлтроу.

Даже с тем, что SiriusXM теперь управляет правами на рекламу, "Call Her Daddy" и сеть Unwell останутся доступными на Spotify, где по-прежнему находится большинство слушателей.

Многолетнее соглашение с SiriusXM значительно расширяет бизнес-возможности Коопера, предлагая эксклюзивные права на рекламу и дистрибуцию. С перемещением "Call Her Daddy" и других популярных подкастов SiriusXM готовится укрепить свои позиции в конкурентной индустрии подкастингов.

Читайте также: