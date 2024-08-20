Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостибизнес

Популярный подкаст "Вызовите ее папочку", ведущий Алекс Купер, как сообщается, переходит на SiriusXM за значительную денежную сумму.

Алекс Купер, главная фигура задорного подкаста о сексе и отношениях "Позвони ей", решает расстаться со Spotify в качестве ведущего.

 and  Ann Bradley
Время чтения 2 минут
Американский ведью-радио ведущая Алекс/kmeler пройдя по красной дорожке на 'Пре Thu к Олимпийским...
Американский ведью-радио ведущая Алекс/kmeler пройдя по красной дорожке на 'Пре Thu к Олимпийским играм', проходящий в Институте Луи Виттон в Париже 25 июля 2024 года, перед Олимпийскими играми в Париже 2024 года.

Популярный подкаст "Вызовите ее папочку", ведущий Алекс Купер, как сообщается, переходит на SiriusXM за значительную денежную сумму.

Коопер подписал значительное многолетнее соглашение с SiriusXM, обеспечив им эксклюзивные права на рекламу и дистрибуцию, а также на другой контент и мероприятия. Стоимость этой сделки, по данным различных источников, превышает $100 миллионов, что знаменует начало эксклюзивного контента на SiriusXM в следующем году.

SiriusXM получил эксклюзивные глобальные права на продажу рекламы для всех версий сети Коопера Unwell. Эта сеть охватывает подкасты, такие как "Hot Mess с Аликс Эрл", "Pretty Lonesome с Мэделин Арги", "Boyfriend Material с Гарри Джовсеем" и "In Your Dreams с Оуэном Тиле".

"Call Her Daddy", который был вторым по популярности подкастом на Spotify в 2023 году после "The Joe Rogan Experience", также перешел на SiriusXM в результате трехлетнего партнерства стоимостью $100 миллионов.

В январе Уилл Арнест, Джейсон Бейтмен и Шон Хейс покинули Amazon и перевели свой подкаст "SmartLess" на SiriusXM по аналогичному трехлетнему контракту на $100 миллионов.

Несмотря на сильную позицию SiriusXM в подкастинге, Spotify столкнулся с финансовыми трудностями. Чтобы компенсировать более $1 миллиарда, потраченных на подкастинг, в том числе на заключение сделок с знаменитостями для нереализованных подкастов и последующее закрытие студий подкастов, Spotify был вынужден провести значительные сокращения персонала.

Хотя $100 миллионов может показаться внушительной суммой для подкаста, Коопер ранее уже накопил значительное состояние. В 2021 году Коопер покинул Barstool Sports в пользу трехлетнего соглашения с Spotify, оцениваемого в $60 миллионов.

В заявлении Коопер сказал: "Daddy Gang всегда будет моим главным приоритетом, и с SiriusXM мы продолжим инновации и предоставление лучшего опыта для моих слушателей". Daddy Gang - это преданные последователи Коопера.

С момента своего основания в 2018 году с бывшим соавтором Софией Франклин Коопер претендует на звание самой популярной женской подкастерши в мире, согласно заявлению SiriusXM. "Call Her Daddy" принимал различных знаменитостей, таких как музыканты Зейн Малик и Кристина Агилера, и актеры, такие как Джейн Фonda и Гвинет Пэлтроу.

Даже с тем, что SiriusXM теперь управляет правами на рекламу, "Call Her Daddy" и сеть Unwell останутся доступными на Spotify, где по-прежнему находится большинство слушателей.

Многолетнее соглашение с SiriusXM значительно расширяет бизнес-возможности Коопера, предлагая эксклюзивные права на рекламу и дистрибуцию. С перемещением "Call Her Daddy" и других популярных подкастов SiriusXM готовится укрепить свои позиции в конкурентной индустрии подкастингов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Человек катил тележку с продуктами мимо входа супермаркета Kroger в Далласе, Техас, США, 21 февраля...
Экономика

Битва Крогера с правительственной организацией может кардинально изменить антимонопольный ландшафт.

Кроeger, крупная сеть супермаркетов, подала в суд на федеральное агентство в целях подрыва их стратегий, оспаривающих слияния, которые потенциально могут повышать цены для потребителей, продемонстрировав решительные действия.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Хабек выражает недовольство дорожными знаками, демонстрируя свое разочарование.
Экономика

Хабек выражает недовольство дорожными знаками, демонстрируя свое разочарование.

Хабек выражает недовольство дорожными знаками, демонстрируя свое разочарование. Вице-канцлер Роберт Хабек считает разногласия внутри коалиции «светофор» препятствием для экономического восстановления. На публичном диалоге он отметил, что эти споры вредны и даже тормозят экономический рост Германии. Политик «Зеленых» выразил обеспокоенность неопределенностью в отношении того, будут ли принятые решения реализованы. Канцлер Олаф

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Европейская комиссия выдвинула многочисленные предложения по повышению уровня электроснабжения.
Экономика

Европейская комиссия выдвинула многочисленные предложения по повышению уровня электроснабжения.

Европейская комиссия выдвинула многочисленные предложения по повышению уровня электроснабжения. В то время как канцлер Шольц размышляет над "дымом с поля боя", вице-канцлер Хабек четко связывает внутренние разногласия в коалиции "светофор" с состоянием немецкой экономики. Министр выражает оптимизм в отношении улучшения, начиная с шпильки в адрес своих

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Встреча на преддверье: Кристин Лагард, глава Европейского центрального банка, встречается с...
Экономика

Это равносильно тому, что доминирующие финансисты ходят по прерии, пользуясь нашими финансовыми ресурсами.

Богатые individuals рассматривают Джексон-Хох в Вайоминге как футбольные фанаты и Уэмбли: оно служит местом, где принимаются важные решения - и в этом потребуется обновление.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Выражаем соболезнования по поводу инцидента со стрельбой в Льюистоне в октябре 2023 года
Главные темы

Исследование показало недостаточные действия со стороны властей, что привело к гибели 18 человек в штате Мэн.

Вследствие трагического инцидента со стрельбой в штате Мэн, США, который принёс 18 смертей, правоохранительные органы штата подверглись жёсткой критике со стороны следственного органа, который выявил их неспособность предотвратить трагедию. Как заявил председатель комиссии, бывший главный судья...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Трансгендер Петрилло сталкивается с предстоящей кампанией по дискриминации по температуре по признаку пола
Спорт

Трансгендер Петрилло сталкивается с предстоящей кампанией по дискриминации по температуре по признаку пола

Трансгендер Петрилло сталкивается с предстоящей кампанией по дискриминации по температуре по признаку пола Валентина Петрилло готовится к дебюту на Паралимпийских играх как первая транссексуальная женщина-спортсменка, понимая, что это может стать переломным моментом в ее спортивной карьере. После спорных дискуссий об Олимпийских играх, в которых участвовали Имане Кhelf и Лин Ютин,

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно