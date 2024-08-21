Популярность Камалы Харрис среди знаменитостей Уолл-стрит

Сразу после начала своей президентской кампании, после отказа Джо Байдена от участия в гонке в июле, Камала Харрис получила поддержку со стороны влиятельных фигур из сообщества Уолл-стрит.

В прошлом между крупным бизнесом и Байденом, чья администрация неоднократно обвиняла корпорации в алчности, способствующей кризису инфляции, существовали напряженные отношения. Однако альянс Харрис с Уолл-стрит, несмотря на поддержку политики Байдена, не гарантирован.

Джеффри Сонненфельд, основатель и президент Института лидерства главных исполнительных директоров Йельского университета, сказал CNN, что у Харрис более тесные отношения с Уолл-стрит, чем у Байдена, в ходе телефонного разговора во вторник.

Подход Харрис к корпоративной Америке и Уолл-стрит относительно неисследованная территория по сравнению с Байденом. Однако, будучи генеральным прокурором и сенатором Калифорнии, она имела более дружелюбный подход к Силиконовой долине, где базируются многие крупные американские корпорации. В результате влиятельные фигуры Уолл-стрит щедро поддерживают ее кампанию, обеспечивая ей существенный финансовый вклад от отрасли, традиционно поддерживающей республиканских кандидатов.

На Национальном съезде демократов бывший CEO American Express Кен Ченаault горячо поддержал Харрис, отличая ее от Дональда Трампа, которого она противопоставляет.

«Она понимает, что рыночная экономика требует сильного и эффективного правительства. Камала Харрис осознает, что превращение хороших идей в процветающие компании требует помощи, а создание высокооплачиваемых рабочих мест можно добиться, помогая производителям расширяться. Она знает, что создание продвинутой экономики не происходит за счет широкомасштабных тарифов, которые увеличивают затраты и наносят ущерб потребителям и бизнесу, приводя к потере рабочих мест», - сказал Ченаault.

Даже до того, как она объявила конкретные политические цели своей кампании, Роджер Алтман, основатель и старший председатель Evercore, выразил поддержку Харрис, предвидя впечатляющее финансирование ее кампании.

Джонатан Грей, президент Blackstone, внес $413 000 в фонд Харрис в конце июля, согласно данным источника, знакомого с его взносами. В июне Грей пожертвовал $56 600 в фонд Харрис и в кампанию Харрис, согласно данным Федеральной избирательной комиссии.

Алекс Сорос, сын либерального миллиардера Джорджа Сороса, поддержал Харрис в прошлом месяце, а Джордж Сорос также поддерживает ее кампанию, как сообщил CNN его представитель. Марк Ласри, CEO Avenue Capital Group, пожертвовал $100 000 в фонд Харрис в марте, согласно данным Федеральной избирательной комиссии.

Сонненфельд объяснил, что более тесные связи Харрис с Уолл-стрит по сравнению с Байденом обусловлены тем, что она смягчила свою риторику о «классовой войне» и установила репутацию справедливости по отношению к бизнесу, будучи генеральным прокурором Калифорнии, хотя не всегда чрезмерно его поддерживала.

«Она боролась с неправомерными действиями, не считая процветающие businesses неправомерными действиями. Она понимает, что процветающие businesses полезны для экономики и среднего американского работника», - сказал Сонненфельд.

Однако некоторые крупные фигуры Уолл-стрит открыто поддерживают Трампа. Билл Акман, миллиардер и CEO hedge fund Pershing Square Capital Management, поддержал Трампа в июльском посте. Стивен Шварцман, CEO Blackstone, заявил о своей поддержке переизбрания Трампа в марте. Скотт Бессент, основатель Key Square Group, является сторонником Трампа и посетил его митинг в Эшвилле, Северная Каролина.

Политические цели и позиции

Бёрнс Маккинни, управляющий директор NFJ Investment Group, считает, что некоторые инвесторы могут предпочесть предложения Трампа по налоговым льготам и тарифам политике Харрис, так как они могут стимулировать экономический рост.

Однако такие налоговые льготы могут привести к более высоким дефицитам, а корпорации могут переложить расходы на тарифы на потребителей, повышая цены, что в последнее время беспокоит Уолл-стрит.

Годовая инфляция достигла пика в 9% в июне 2022 года после серии агрессивных повышений процентных ставок Федеральной резервной системой, превышающих два года с уровней близких к нулю во время пандемии. В прошлом месяце инфляция опустилась ниже 3%, что вновь возродило оптимизм среди трейдеров, считающих, что центральный банк может сдержать инфляцию без наступления рецессии.

Политика Харрис также может способствовать росту инфляции. Ее предложенные политические цели, направленные на снижение расходов на такие вещи, как жилье, продукты питания и уход за детьми, в основном через предоставление налоговых льгот среднему классу и низкооплачиваемым американцам, а также борьбу с завышением цен, могут дать потребителям больше денег для расходов, что потенциально может стимулировать спрос на товары и услуги, в результате чего цены вырастут.

Кампания Харрис объявила в понедельник, что она планирует повысить налог на прибыль корпораций до 28%, с нынешних 21%, отменяя налоговые льготы Трампа, которые снизили налог на прибыль корпораций с 35%. Некоторые инвесторы критикуют предложенное повышение налоговой ставки, предупреждая, что оно может отрицательно сказаться на американских компаниях и ограничить экономику.

Конечно, Трамп пообещал ввести жесткие новые тарифы на Китай и всех торговых партнеров, что может спровоцировать потенциально разрушительную глобальную торговую войну. Такие действия могут вызвать неопределенность, которую инвесторы не любят.

Помимо политики в области торговли, инвесторы ждут возможного сдвига в стиле управления, если Трамп вернется к власти. Сонненфельд подчеркнул историю Трампа, когда он атаковал легендарные американские корпорации, такие как Harley-Davidson, Delta и Nike.

«Уолл-стрит отталкивает непредсказуемая агрессивность Трампа. Волatility Трампа вызывает беспорядки на финансовых рынках», - сказал Сонненфельд.

Независимость ФРС

Некоторые значительные инвесторы также отмечают, что разные взгляды кандидатов на долгую независимость ФРС могут стать решающим фактором в выборе, кого им поддерживать.

Под руководством председателя Джерома Пауэлла Федеральная резервная система действует как самостоятельное административное ведомство, под пристальным наблюдением Конгресса. Бывший президент Трамп пытался убедить ФРС снизить процентные ставки в течение всего своего срока, выражая мнение, что президент должен иметь прямое влияние на денежно-кредитную политику. В понедельник он попытался смягчить свои прошлые заявления. Харрис пообещала оставить свое мнение вне процесса принятия решений ФРС.

Независимость ФРС жизненно важна для предотвращения вмешательства политических предпочтений в денежно-кредитную политику. Есть опасения среди инвесторов, что центральный банк может потерять свой авторитет, что является критическим фактором для достижения его двойной цели - стабильности цен и максимального уровня занятости, если американский президент будет иметь прямое влияние на его операции.

Геральд Голдберг, CEO GYL Financial Synergies, выразил свои опасения, сказав: "Это было бы серьезной проблемой".

Отношения Харрис с высшими эшелонами Уолл-стрит временами были напряженными, особенно когда она была генеральным прокурором Калифорнии и конфликтовала с крупными банками после жилищного кризиса.

В 2011 году Харрис вывела Калифорнию из переговоров с другими генеральными прокурорами штатов, чтобы показать, что соглашение, которое только зарождалось, требовало более строгих санкций для банков. Ее действия способствовали достижению соглашения на сумму около 20 миллиардов долларов для жителей Калифорнии.

Харрис установила связи с лидерами бизнеса, в том числе с президентом Lazard Рэем МакГайром и сооснователем Centerview Partners Блэром Эфроном, и, как сообщается, будет советоваться с ними. В июле Харрис приняла участие в дискуссии с сторонниками, которую организовал вице-председатель JPMorgan Питер Шер в своем доме, сообщает представитель CNN.

Ранее источник сообщил CNN, что Харрис пригласила CEO JPMorgan Chase Джимми Димона на обед в Белом доме. Однако представитель JPMorgan informe CNN, что Димон не поддерживает какого-либо конкретного кандидата.

В этом материале также приняли участие корреспонденты CNN Кейла Таусче и Тами Лухби.

Несмотря на поддержку Харрис политики Байдена, ее союз с Уолл-стрит привлек значительные финансовые взносы, что указывает на возможное изменение корпоративных инвестиций в политику. Ключевые фигуры, такие как Джеффри Сонненфельд и Кен Ченault, похвалили понимание Харрис важности сильного правительства в рыночной экономике и ее поддержку бизнеса, создающего высокооплачиваемые рабочие места.

Инвесторы пристально следят за позицией Харрис в отношении бизнеса и инвестиций, в частности, за ее предложением повысить корпоративную налоговую ставку до 28% и за ее политику, направленную на снижение затрат на основные расходы для среднего класса и малообеспеченных американцев. Такие политические меры могут потенциально повлиять на инфляцию и общую экономику, и некоторые инвесторы выразили обеспокоенность их потенциальным воздействием на американские компании.

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