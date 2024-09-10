Популярное девятимесячное океанское путешествие подходит к концу.

Идея провести девять месяцев на 20-летнем судне, посетив более 60 мест вместе с сотнями незнакомцев, привлекла внимание людей, когда пассажиры начали делиться в TikTok. Казалось, это больше похоже на концепцию телешоу, чем на путешествие всей жизни.

На мгновение казалось, что все говорят о девятимесячном круизе и его потенциальном "реальном реалити-шоу".

Люди в социальных сетях с нетерпением ждали, чтобы увидеть, как развернется этот "морской социальный эксперимент". Будет ли любовь, споры, драматические повороты, неожиданные повороты? "Всё может случиться", - как выразился один пользователь социальных сетей в интервью CNN Travel в январе.

Девять месяцев спустя, так называемое "Ультимативное Мировое Путешествие" от Royal Caribbean finally подходит к концу со своей последней остановкой в Майами 10 сентября. Чтобы отметить конец путешествия, CNN Travel поговорил с пассажирами, чтобы узнать, что значит жить на море в течение девяти месяцев, когда весь мир наблюдает с дома.

Перспектива пассажиров

Пассажиры, делящиеся своим девятимесячным путешествием в TikTok, варьировались от 50-летнего вдовца-путешественника в одиночку, Энтони МакУильямса, который стремился вдохновить подписчиков жить полной жизнью, до 26-летней южноафриканской influencers Амике Оостхуизен, известной своим роскошным подходом к морской жизни.

Также были милые пожилые супруги Джо и Одри Мартуччи, новички в социальных сетях и публикующиеся как @spendingourkidsmoney (Джо заверил CNN Travel, что денег на детей ещё много), 40-летние сёстры Бранди Лейк и Шеннон Мари Лейк, показывающие, как жить с взрослым братом и не сойти с ума, и путешественник из поколения Z, известный как Little Rat Brain, публикующий хаотичные и ироничные сообщения с моря.

@little_rat_brain Я просто удивлен, как всё поместилось в их пространства tbh #ультаimateworldcruise #uwc #worldcruise #worldcruise2023 #royalcaribbeanworldcruise #royalcaribbeaninternationalcruise #серенадаморей #royalcaribbean #royalcaribbeancruise #cruisetok #cruisecabin #cabindecor #cruisedecor #cruiseshipcabin #roomtour #roomtouraesthetic ♬ оригинальный звук - Little Rat Brain

Бывший сотрудник NASA Бобби Уотерман и её партнёр Там, публикующиеся как @tam.and.bobbi, завоевали фанатов, открыто говоря о путешествиях как ЛГБТК+ паре и опыте Бобби как транcженщины. Американская путешественница Энджи Линдерман привлекла внимание, рассказав трогательно о своём пути к Ультимативному Мировому Путешествию, включающем внезапную смерть родителей и открытие, что она носит ген BRCA, делающий её более восприимчивой к раку груди и яичников.

Для тех, кто ищет закулисный взгляд на жизнь на борту, член экипажа Royal Caribbean Хулиан Мендоса, публикующийся как @cooljul1, создавал видео "день в жизни", а артист Daniele Salvatore Arbisi как-то даже уговорил капитана судна появиться на его аккаунте @singing.sailor.

Каждый пассажир предлагал свою собственную перспективу на круиз. Возможно, именно это частично объясняет виральность путешествия - был кто-то, к кому можно было отнестись, и была возможность для столкновения личностей.

"Вы сажаете всех этих людей на корабль на девять месяцев, и когда они на океане, когда они плывут, нет выхода", - говорит британский пользователь социальных сетей Бет Энн Флетчер, которая ведёт хронику круиза - в основном с суши - на своём аккаунте TikTok, @livingmy_bethlife.

'Что за драма произойдёт?'

Флетчер не удивилась виральной популярности круиза.

"Если вы интересуетесь путешествиями и также психологией и людьми, что ещё можно пожелать?" - говорит Флетчер CNN Travel.

"Они все там вместе, но они также увидели мир. Это почти как "Below Deck", но девятимесячный эпизод".

Тем не менее, для многих пассажиров раннее внимание в социальных сетях было сюрреалистическим и неожиданным. Джо Мартуччи не знал, как пишется TikTok, перед публикацией своего первого видео, вдохновлённого детьми. Даже путешественники, такие как Оостхуизен, которые уже имели присутствие в TikTok, были шокированы.

"Я действительно не думал, что это взорвётся так сильно", - сказал Оостхуизен CNN Travel в январе.

@nchimad Я остаюсь на cruisetok на следующие девять месяцев! Я хочу увидеть всё!! #royalcaribbeancruise #9monthcruise #whewchile #ocean #fyp #foryourpage ♬ оригинальный звук - ✨ND✨

"После этого у нас было миллионы людей, которые следят и спрашивают, что будет дальше в этом мыльном опере", - вспоминает человек, известный как LRB, или Little Rat Brain, 24-летний американский путешественник, который просил анонимности из-за личных причин, разговаривая с CNN Travel.

LRB делится своими мыслями с CNN Travel прямо перед окончанием путешествия, считая, что ситуация была "сделано на заказ для реалити-шоу".

"Это много людей, набитых в тесном пространстве, где почти всё бесплатно", - объясняет она. (Хотя ничего не было действительно бесплатно - девятимесячное путешествие стоило от $59,999 до $117,599 на человека, но неограниченная еда и алкоголь на борту были включены в эту стоимость)

Любая еда, которую вы хотите... Сколько алкоголя может выдержать ваша печень... Вы в основном свободны от обязательств... Так продолжалось и с LRB.

К сожалению, те, кто приклеился к экранам в ожидании сенсационных новостей с Ультимативного Мирового круиза, в основном разочаровались.

Появились сообщения о хотя бы одном обмороке на борту, но смерть пожилых пассажиров от естественных причин - обычное дело на таких длительных путешествиях. Кораблю также пришлось изменить курс из-за глобальных событий, протестов и экстремальной погоды, но изменения маршрута для длительных поездок, запланированных заранее, не редкость.

Хотя люди общались друг с другом, предсказания брачных споров и возможных изгнаний в основном не оправдались (хотя шепотки о разводах были повсюду в течение всего путешествия).

По мере того, как проходили дни и недели, интерес к путешествию в социальных сетях угасал - в конце концов, сколько вещей могут оставаться вирусными в течение девяти месяцев?

"Мы определенно видели, как интерес угасал", - говорит пассажир Энтони МакУильямс, добавляя, что некоторые путешественники страдали эмоционально, когда их показатели вовлеченности снизились.

Было и драма в TikTok - Амике Оостхуизен говорит, что ее аккаунт был заблокирован и затем удален.

"Они утверждали, что я продаю поддельные товары, чего я не делала", - говорит она CNN Travel. Оостхуизен затем создала другой аккаунт, но он так и не смог достичь ошеломляющих цифр в шесть миллионов и более зрителей, которые смотрели ее первое видео, рассказывающее о опасном пересечении пролива Дрейка кораблем "Серенада морей".

Многие путешественники оценили снижение цифрового внимания.

"Внимание сошло на нет по мере прогресса поездки, что, я считаю, было полезно, так как позволило вещам вернуться в норму и сосредоточиться больше на этом опыте", - говорит пассажир Энджи Линдерман CNN Travel.

Даже через девять месяцев Линдерман все еще сталкивалась с новыми зрителями, открывающими для себя ее социальные сети.

"У меня все еще есть люди, которые связываются со мной, потому что они тоже имеют BRCA или потеряли родителя и ищут, с кем бы связаться", - говорит она.

В то время как некоторые пользователи TikTok сошли с дистанции, другие продолжали следовать за девятимесячным путешествием до его конца, живя через пассажиров, путешествующих по всему миру.

"У нас были люди, которые писали нам, чтобы сказать: 'Спасибо вам большое за то, что взяли меня с собой в это приключение'", - говорит Одри Мартуччи из @spendingourkidsmoney, вспоминая странный опыт, когда она и ее муж были узнаваемы поклонниками в Галифаксе, Канада.

"У меня есть подписчики, которые были со мной на протяжении всего девяти месяцев", - говорит МакУильямс. "Но есть и те, кто сказали: 'О, мы думали, вы оба умерли'".

Строим отношения

Флетчер, которая продолжала следить с суши, реагировала на снижение общественного интереса, публикуя меньше обзоров по мере того, как проходили месяцы.

Тем не менее, когда она переключилась на обсуждение настоящих реалити-шоу, Флетчер оставалась на связи с пассажирами, постепенно строя с ними связи, осознавая "эти люди просто отдыхают, весело проводят время".

Когда "Серенада морей" пришвартовалась в Саутгемптоне, в Великобритании, некоторые пассажиры и члены экипажа пригласили Флетчер на борт.

"Это был странный день, потому что мы так долго говорили об этих людях, а потом провести время с ними, было как общаться со старыми друзьями", - говорит Флетчер.

Она особенно сблизилась с Джо и Одри Мартуччи, которых их подписчики прозвали "Мамой и Папой круиза". Пара полностью приняла Флетчер.

"Бет Энн - один из тех людей, с которыми мы будем поддерживать связь, вероятно, навсегда", - говорит Одри. "Она такой особенный человек, и мы рады называть ее нашей подругой".

Для Джона и Люси, построение связи с молодым британским пользователем TikTok, который даже не был на их корабле - "Серенада морей", было всего лишь одним из многих неожиданных, замечательных связей, которые они завели за девять месяцев своего путешествия.

Многие путешественники считают дружбу и товарищество на борту тем, что делает их опыт исключительным. МакУильямс считает своих попутчиков Бренди и Шеннон Лейк своими "сестрами" и также почувствовал связь с Флетчер, а также с пользователем социальных сетей ND - который переключился с просмотра круиза онлайн через свой аккаунт @nchimad на присоединение к приключению на неделю.

"По мере того, как вы стареете, становится все труднее заводить такие дружбы", - размышляет МакУильямс. "Мы очень благодарны".

Маленький мозг крысы признается, что наслаждается быть частью "поддерживающей, творческой общины" на борту, даже если временами это давало "вибрации шоу Трумана" от непрерывного щелканья камер телефонов.

Бренди Лейк объясняет, как она нашла общий язык с разными людьми на борту - от общих страстей к приключениям или искусству до восприятия пожилых путешественников как своих "корабельных теть и дядей".

По словам Лейк, то, что связывает всех вместе, - это "подлинное очарование этого удивительного путешествия".

Лейк считает, что передать этот опыт людям с суши может быть сложно.

Группа также поддерживала друг друга в трудные времена. Несмотря на то, что идея постоянного отпуска может звучать заманчиво, путешественники признают, что это не всегда просто.

Джо и Одри Мартуччи признают, что, хотя "мы не могли бы просить лучшую поездку и лучшую возможность", они начали "чувствовать усталость от отпуска". Они скучали по своим детям и нашли трудным быть так далеко от дома, когда происходили значительные события.

"Девять месяцев - это долгий срок", - говорит Джо. "Я бы не стал делать девятимесячное кругосветное путешествие снова. Это просто слишком долго вдали от семьи и всех - мы начали чувствовать себя выгоревшими".

"Мы не смогли наверстать упущенное во сне", - добавляет Одри, имея в виду непрерывную природу расписания, прежде чем продолжить: "Мы осознаем, насколько это звучит как первые миры".

Паре удалось восстановить равновесие, делая перерывы и замедляясь, когда это было необходимо. Иногда они пропускали экскурсии Royal Caribbean, чтобы просто исследовать окружающую природу пешком.

Готовясь к прощанию

Многие путешественники предсказывали значительный культурный шок после последнего отплытия с "Серенады морей".

"Было освобождающим отказаться от всего перед приездом", - говорит Лейк, которая расторгла свой калифорнийский договор аренды и жила из чемодана девять месяцев. "Теперь я типа, 'О, черт'".

Пассажиры могли поддерживать связи с родными дома через регулярные видеозвонки и даже редкие посещения корабля, но признают, что отношения на расстоянии могут быть сложными для управления.

"Эти типы опытов", - говорит Лейк, "могут сократить ваши отношения дома". "Некоторые останутся сильными и продержатся - некоторые могут исчезнуть".

"Иногда было немного трудно", - соглашается LRB. "Потому что друзья будут писать, 'О, у меня был ужасный день на работе', а я буду думать, 'Я видел Великую Китайскую стену или нырял на Великом Барьерном рифе'. Иногда это чувствовалось как отрыв".

Пассажиры использовали разные тактики, чтобы оставаться в курсе мировых новостей и событий.

Для Оостхуйзен, по мере того как она видела все больше мира, она чувствовала, что приобрела "глобальную перспективу".

"Было очень просвещающим, наблюдать различные культуры, видеть, как разные люди выживают", - говорит Оостхуйзен. "Я бы не сказал, что чувствовал себя отрезанным на круизе".

Джо Мартуччи замечает, "Вы не можете исчезнуть на девять месяцев и спрятать голову в песок, как страус, говоря, 'Я займусь этим, когда вернусь домой'. Мир просто продолжает развиваться так быстро".

Бранди Лейк, однако, сознательно отключилась от мира за пределами "пузыря" и нашла недавнюю остановку круиза в Нью-Йорке шокирующей.

"Мы не были в Соединенных Штатах с февраля, с тех пор как остановились в Лос-Анджелесе", - объясняет она. "Теперь это немного другое, учитывая, что это высокий сезон выборов".

Некоторые американские пассажиры на борту говорят, что атмосфера на корабле стала более напряженной по мере приближения выборов в США.

"Я начинаю понимать, что несколько человек, которых я действительно ценю, имеют противоположные политические взгляды, и навигация по этому вопросу стала проблемой", - говорит МакУильямс.

"Конечно, есть определенная группа людей, которых я, вероятно, буду избегать в будущем", - делится Линдман. "Такова жизнь иногда, вы не ладите со всеми".

Люди, живущие в тесных условиях с семьей во время путешествия, разработали методы управления конфликтами за последние девять месяцев.

"Семейные ссоры неизбежны, знаете, когда вы нажимаете друг на друга кнопки", - говорит Лейк, которая путешествовала со своей семьей. "Просто нужно отойти на минутку, а затем вернуться".

Маленький мозг крысы, живущий в неудобных условиях с мамой в каюте, просто брала время для себя, когда это было нужно.

Большинство путешественников выразили благодарность за то, что разделили это путешествие со своими близкими.

"Особенно с моими родителями, вы просто осознаете, насколько вы благодарны", - говорит Лейк.

Также были новые лица, присоединившиеся к поездке на более короткий срок.

Одним из таких пассажиров был американский Influencer TikTok Марк Себастьян, спонсированный для присоединения к круизу на короткое время, обещающий "создать хаос".

Однако хаотичные выходки Себастьяна так и не материализовались. Вместо этого МакУильямс заметил, как Себастьян стал эмоциональным, любуясь айсбергами Антарктики.

Один раз в жизни

По мере того как путешествие подходит к концу, путешественники вспоминают свои приключения и пытаются впитать последние девять месяцев.

Лейк трудно выбрать один яркий момент, но время корабля в Антарктике выделяется. Это чувство разделяет Маленький мозг крысы:

"Вода была такой же гладкой, как зеркало, и отражала эти огромные айсберги разных оттенков белого. Это было совершенно потрясающе", - вспоминает LRB.

Энджи Линдман с любовью вспоминает свою поездку на поезде через Индию и остановку в Портофино, Италия, где она плавала весь день на маленьком, цветном пляже.

Линдман ценит моменты, такие как наблюдение "рассвета над водопадами Игуасу" или "Великой Китайской стены ночью, окруженной только моими попутчиками".

Дни в море также были особенными, говорит Линдман, особенно "бесчисленные ночи танцев в клубе Вортекс или на тихой дискотеке или кино с друзьями".

Пассажиры TikTok знаменитости размышляют о том, как адаптировать свое онлайн-присутствие. Некоторые зарабатывают на жизнь в социальных сетях ("Это не abbastanza, чтобы жить на это, определенно", подчеркивает Маленький мозг крысы. "Но это достаточно, чтобы угостить друзей ужином, когда я вернусь.") Они ценят связь со своими подписчиками как основную мотивацию для продолжения публикаций.

Многие пассажиры планируют дальнейшие путешествия, документируя свои приключения через TikTok. В то время как Линдман планирует поделиться своей операцией по удалению яичников онлайн со своей поддерживающей онлайн-общиной.

Говорится о речном круизе, хотя и более коротком, который, несомненно, будет записан и поделен онлайн.

Существуют предстоящие круизы по всему миру, такие как четырехмесячные поездки MSC Cruises и Princess Cruises, но "Ультимативный круиз по всему миру" в настоящее время недоступен среди крупных круизных линий.

Royal Caribbean не ответила на запрос CNN о будущих девятимесячных круизах.

Бет Энн Флетчер заинтригована перспективой трехлетнего круиза, в настоящее время застрявшего в Белфасте, Северная Ирландия, управляемого Villa Vie Cruises, но она заметила, что пока мало контента в социальных сетях с этого корабля.

"Ничего, вероятно, не превзойдет виральность девятимесячного круиза", - говорит Флетчер.

"Я не совсем уверен, произойдет ли это снова", - соглашается Маленький мозг крысы. "Мы просто оказались в идеальной последовательности событий, к счастью, избегая настоящих штормов. Так что я возьму это".

Каждый аспект последних девяти месяцев, проведенных на этом маленьком корабле с одними и теми же людьми, оставил незабываемые воспоминания, которые останутся на всю жизнь, заключает LRB.

Пассажиры продолжали делиться своими историями в TikTok, привлекая большую аудиторию, которая с нетерпением ждала результатов их "морского социального эксперимента".

Однако по мере продвижения путешествия интерес к вирусному круизу ослабел, и пассажирам пришлось приспособиться к меньшему цифровому вниманию.

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