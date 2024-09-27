Попробуйте заказать свой костюм "Дух Хэллоуина" прямо через Uber Eats!

Ридер-шейринговый гигант Uber объявил в недавнем пресс-релизе в пятницу, что теперь они доставляют необходимые принадлежности для Хэллоуина, такие как костюмы, макияж и украшения от Spirit Halloween, крупнейшего американского розничного продавца Хэллоуина, по всей Северной Америке.

Тенденция к тому, что крупные розничные торговцы начинают свои празднования Хэллоуина все раньше и раньше, свидетельствует о том, что американские потребители по-прежнему тратят деньги на Хэллоуин, несмотря на сокращение других ненужных расходов.

Теперь американские и канадские покупатели могут приобрести костюм Чипотеле без необходимости выходить в сезонные магазины Хэллоуина, которые ежегодно появляются в пустующих торговых точках. Однако Uber упоминает, что будут взиматься сборы, связанные с услугами доставки Uber Eats.

Spirit Halloween управляет 1525 точками.

Берри Сандерс, директор по партнерствум с розничными торговцами и продуктами питания Uber в США, прокомментировал: "В это время года начинается сезон праздников, и семьи по всей стране полагаются на доставку по требованию, чтобы сразу же удовлетворить свои потребности".

Во время пандемии многие розничные торговцы сотрудничали с Uber, чтобы предложить доставку до двери, например, Olive Garden предлагал свои хлебные палочки и пасту. Uber Eats сотрудничал с розничными торговцами, такими как Big Lots, Lowe's, Michael's и Party City, чтобы предложить услуги доставки по требованию.

Uber и его конкуренты также экспериментировали с доставкой роботов, но они еще не получили большого распространения на рынке США.

Решение Uber доставлять необходимые принадлежности для Хэллоуина от Spirit Halloween - это стратегический ход, чтобы соответствовать растущему спросу на услуги доставки по требованию в сезон праздников. Это сотрудничество позволяет бизнесу охватить более широкую клиентскую базу, особенно тех, кто предпочитает онлайн-шоппинг или избегает многолюдных магазинов из-за текущей пандемии.

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