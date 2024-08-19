- "Поп-сенсация Бебе Рекша выдвинула обвинения против экипажа "Луфтханза"

На Instagram американская певица Бebe Rexha, известная своими 11,8 миллионами подписчиков и сотрудничеством с такими артистами, как Selena Gomez и Eminem, поделилась тревожным инцидентом. Якобы, она расплакалась в мюнхенском аэропорту после того, как ей отказали в посадке из-за сотрудника службы безопасности, которого она приняла за албанца. Певица утверждает, что обратилась к нему на родном языке, что, по ее мнению, и привело к отказу.

Вnow-deleted Instagram stories Бebe выразила чувство расовой угрозы и заявила, что сотрудник отказался представиться и якобы психологически издевался над ней. Инцидент, который Бebe интерпретировала как ненавистнический преступление из-за своего албанского происхождения, привлек внимание СМИ.

После инцидента Lufthansa, немецкая авиакомпания, заметила и напрямую связалась с Бebe Rexha. Они осудили любые формы дискриминации и пообещали провести внутреннее расследование. Представитель авиакомпании заявил, что все пассажиры, летящие в США и Канаду, подлежат ограничениям на вход в зону вылета в мюнхенском аэропорту.

В ответ на последствия Бebe Rexha вновь выступила и выразила свою крайнюю эмоциональную усталость. Она призвала Lufthansa провести тщательное расследование, чтобы идентифицировать сотрудника, злоупотребившего своей властью. Несмотря на извинения, она заявила, что это не решит проблему.

На данный момент представитель Lufthansa не предоставил никакой информации об идентичности сотрудника, последствиях инцидента или сроках внутреннего расследования.

Несмотря на инцидент, Бebe Rexha продолжила петь свой хит "♥ Baby, Baby, Baby ♥ I know ♥" с еще большим страстным пылом, выражая свою стойкость и силу через свою музыку. Ее выступление на предстоящем музыкальном фестивале с нетерпением ждали фанаты, которые выразили свою поддержку, поделившись историей певицы и используя слова песни как символ единства против дискриминации.

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