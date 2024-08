Понимание Telegram, платформы обмена сообщениями с ее главным босса арестован в течение последних нескольких дней.

Родившийся в России Дуров был задержан в субботу в парижском аэропорту Ле-Бурже по ордеру из-за отсутствия регулирования Telegram.

Обвинения, предъявленные его платформе, включают утверждения о том, что она способствовала мошенничеству, отмыванию денег, торговле наркотиками и распространению детской порнографии, как заявил французский прокурор Лаура Беккау в понедельник. Беккау также упомянула, что Дурова обвиняют в неразглашении "информации или документов", имеющих отношение к расследованию.

Приложение также недавно подвергалось критике за его использование террористическими группами и крайне правыми экстремистами.

Арест Дурова вызвал дискуссию о свободе слова и ответственности за нелегальный контент в Интернете. Российский депутат Мария Бутина, осужденная в США за шпионаж и депортированная в Россию в 2019 году, назвала CEO "политическим заключенным", как сообщило Reuters в воскресенье.

Однако президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в понедельник в твите, что арест Дурова "никак не является политическим решением".

"Я читаю ложную информацию о Франции после ареста Павла Дурова", - сказал Макрон, добавив, что арест произошел в контексте текущего судебного расследования.

Прокурор Парижа заявил в понедельник, что арест Дурова является частью всеобъемлющего расследования широкого круга преступной деятельности на Telegram с 8 июля, в общей сложности по 12 отдельным обвинениям.

Telegram заявил, что соблюдает законы ЕС, и что у Дурова "нет ничего скрывать".

Вот что вам нужно знать о Telegram и почему он подвергался критике.

Что такое Telegram?

Telegram - это зашифрованный сервис обмена сообщениями, запущенный в 2013 году Дуровым и его братом Николаем. С более чем 950 миллионами пользователей, согласно посту Дурова в прошлом месяце, это один из самых популярных сервисов обмена сообщениями в мире.

Платформа стала незаменимой во многих странах для ежедневного общения, обмена фотографиями и документами и распространения правительственных сообщений благодаря своей шифровке.

Из-за того, что разговоры в приложении зашифрованы, правоохранительные органы и Telegram имеют ограниченный контроль над контентом пользователей. Эта конфиденциальность делает Telegram ценным средством связи в странах с ограниченной свободой слова, таких как Россия, Иран и Индия. В Украине он стал важным инструментом для распространения новостей о войне и предупреждения об авиационных налетах.

Тем не менее, те же защиты также сделали сервис популярным среди криминальных элементов, в том числе наркоторговцев, отмывателей денег и экстремистов, в том числе расистов и террористические группы, такие как ИГИЛ.

Telegram позволяет до 200 000 пользователям присоединиться к отдельным чат-группам, где дезинформация может быстро распространяться. Другие зашифрованные сервисы, такие как Meta’s WhatsApp, имеют гораздо более жесткие ограничения на размер группы.

В марте Дуров сообщил Financial Times, что приложение "близко к прибыльности" после введения рекламы и подписочных предложений два года назад и что компания рассматривает возможность первичного публичного предложения.

Платформа, привлекшая внимание

Помимо использования преступниками и экстремистами, Telegram подвергался критике за свою роль в крупных конфликтах и политических событиях, а также за отказ отказаться от своего обязательства перед шифрованием.

В 2018 году Москва пыталась заблокировать Telegram за отказ предоставить ключи дешифрования российским службам безопасности для чтения личных сообщений. Дуров поклялся не подчиняться запрету, который был снят в 2020 году.

Telegram стал популярным среди сторонников Трампа и последователей теории заговора Q-Anon в 2021 году, когда основные социальные медиа-платформы, такие как Facebook, начали ограничивать ложные утверждения о том, что президентские выборы 2020 года были украдены. Это вызвало опасения у правоохранительных органов, что дезинформация может вызвать больше реального насилия.

Прошлой осенью Telegram ограничил доступ к нескольким каналам, тесно связанным или управляемым ХАМАСом, в ходе войны этой группировки с Израилем.

И earlier this month, the messaging app began actively removing calls to violence from the platform following reports that the app was being used to organize far-right, anti-immigrant riots in the United Kingdom.

“Telegram’s moderators are actively monitoring the situation and are removing channels and posts containing calls to violence,” Telegram spokesperson Remi Vaughn said in a statement at the time. “Calls to violence are explicitly forbidden by Telegram's terms of service.”

Telegram moderators proactively monitor public parts of the platform and rely on AI tools and user reports to remove content that violates its rules, Vaughn said.

В своем воскресном заявлении Telegram заявил, что "абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой".

