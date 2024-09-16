Понимание предлагаемых вакцин для вспышки вируса дыхательных путей в этом году

Согласно прогнозам Центров по контролю и профилактике заболеваний США, этот сезон респираторных заболеваний может напоминать прошлый год, когда было более 20 госпитализаций на 100 000 человек в неделю на пике, и быть значительно хуже, чем в довоенные времена. Однако существует вероятность, что нагрузка заболеваний может снизиться, и вакцинация сыграет в этом решающую роль.

Прошлый год стал первым, когда в США были вакцины для защиты от всех основных респираторных вирусов - COVID-19, гриппа и РСВ, но уровень вакцинации был неудовлетворительным в этом сезоне.

"Наш главный совет по защите себя и своих близких от респираторных заболеваний - это вакцинация", - заявила доктор Мэнди Коэн, директор CDC, в заявлении. Планируйте получить tanto обновленные вакцины от гриппа и COVID-19 для себя и своей семьи этой осенью, задолго до начала сезона респираторных вирусов.

Вот что вам нужно знать о вакцинах, доступных в этом сезоне.

Вакцины от COVID-19

CDC рекомендует всем, кому исполнилось 6 месяцев и старше, сделать прививку от COVID-19 в этом сезоне, чтобы оставаться в курсе событий. Вирус продолжает мутировать, и новые версии вакцины могут обеспечить лучшую защиту от тяжелого заболевания, концентрируясь на новых вариантах.

Существует несколько вариантов; мРНК-вакцины Moderna и Pfizer были обновлены для целевого воздействия на КП.2, доминирующий вариант в США с мая. Они подходят для лиц в возрасте от 6 месяцев и старше. Также доступна традиционная белковая вакцина от Novavax, целевая JN.1, но она одобрена только для лиц в возрасте 12 лет и старше.

Однако эффективность этих вакцин в реальной жизни остается неизвестной. По данным CDC, вакцины от COVID-19 обеспечивали 54% защиты от симптоматической инфекции в прошлом сезоне, несмотря на появление новых вариантов.

Обновленные вакцины от COVID-19 в настоящее время доступны, но оптимальное время для инъекции может отличаться в зависимости от личных обстоятельств.

"Вы получите наибольшую защиту в течение первых нескольких недель или месяцев после вакцинации, после чего антитела обычно снижаются", - отметила доктор Сандра Фрайхофер, представитель Американской медицинской ассоциации в независимом комитете по вакцинации CDC и член его рабочей группы по вакцине от COVID-19, в подкасте. "Поэтому вы можете спланировать вакцинацию так, чтобы антитела достигли пика во время важных событий, таких как свадьбы и крупные встречи. Тем не менее, имейте в виду, что пока вы ждете, вы все еще подвергаетесь риску заражения COVID-19, и безопаснее всего нарастить антитела посредством вакцинации, а не посредством инфекции".

По данным CDC за прошлый сезон, защита значительно снижается примерно через четыре месяца после вакцинации. Для тех, кто получает прививку сейчас, это может означать меньшую защиту в районе пика сезона респираторных вирусов.

Однако COVID-19 широко распространен, поэтому люди из групп высокого риска - пожилые люди или лица с ослабленным иммунитетом - вероятно, не должны откладывать, советует Фрайхофер. Они должны получить обновленную дозу как можно скорее, по крайней мере, через два месяца после последней дозы или через три месяца после недавнего заражения.

Люди, недавно переболевшие, могут захотеть подождать до шести месяцев, прежде чем получать обновленную дозу, согласно данным эпидемиолога Кэтилин Джетельина в своем блоге. "Нет вреда, если вы получите его раньше, но некоторые исследования показывают, что ожидание позволяет нашим фабрикам антител приспособиться более эффективно", - написала она.

Вакцины от гриппа

Вакцинация от сезонного гриппа также рекомендуется для всех в возрасте от 6 месяцев и старше, и лучшее время для получения прививки - сентябрь и октябрь, согласно данным CDC.

В большинстве случаев достаточно одной дозы вакцины от гриппа в год. Однако некоторые дети, получающие вакцинацию от гриппа впервые, нуждаются в двух дозах, вводимых с интервалом в четыре недели.

Также доступна высокодозированная форма вакцины от гриппа для лиц в возрасте 65 лет и старше.

Вакцины от РСВ

РСВ может представлять значительную угрозу для пожилых людей и младенцев и детей ясельного возраста. Вакцины доступны для защиты обеих групп.

CDC обновило свои рекомендации для пожилых людей в этом году, предоставив более четкие указания. Все взрослые в возрасте 75 лет и старше должны получить прививку от РСВ, а также те, кто в возрасте 60 лет и старше, имеют повышенный риск из-за определенных хронических заболеваний, таких как заболевания легких или сердца, или проживают в домах престарелых или других учреждениях длительного ухода.

В отличие от вакцин от гриппа и COVID-19, вакцина от РСВ вводится однократно. Лица, получившие вакцину от РСВ в прошлом году, когда она впервые стала доступной, не нуждаются в повторной вакцинации в этом году.

Беременные женщины могут получить вакцину от РСВ, защищающую новорожденного, или антитела могут быть введены младенцу после рождения.

Безопасно получать несколько вакцин одновременно

Безопасно получать вакцины от COVID-19 и гриппа одновременно, согласно данным CDC, и это может быть удобнее, чем получать одну прививку и заразиться болезнью в процессе. Если вы получаете несколько прививок одновременно, их можно вводить в одну и ту же руку, по крайней мере, на один дюйм друг от друга, или в разные руки.

CDC также дает зеленый свет на одновременное введение вакцин от COVID-19, гриппа и РСВ для лиц, имеющих на это право. Нет рекомендованного периода ожидания между ними. Однако агентство отмечает, что люди, получающие вакцину от РСВ и вакцину от гриппа в один прием, могут быть более склонны к местным реакциям или другим побочным эффектам после вакцинации. Дополнительные исследования проводятся для лучшего понимания этого.

Сочетанной вакцины от COVID-19 и гриппа пока нет, но Moderna объявила, что планирует подать заявку на регистрацию в 2024 году.

Как получить вакцины

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COVID-19, грипп и вакцины против РСВ широко доступны в аптеках по всей стране. Правительство предлагает инструмент поиска вакцинации, чтобы найти доступные дозы, но рекомендуется уточнить наличие мест и поставщиков непосредственно.

Местные отделы здравоохранения и офисы врачей также могут иметь вакцины, но они могут быть менее доступны.

Родителям детей и младенцев следует проконсультироваться со своим педиатром относительно доступности вакцины. Некоторые проблемы прошлых лет, такие как ограничения по возрасту в аптеках и ограниченный запас в офисах педиатров, могут сохраняться в этом сезоне.

Цена вакцины

Большинство страховых планов покрывают эти вакцины, что означает, что оплата для лиц с частным страхованием, Medicare и Medicaid обычно не является проблемой.

К сожалению, программа, которая ранее поставляла бесплатные вакцины от COVID-19 неимущим взрослым и тем, чьи страховые планы покрывали лишь часть стоимости вакцины, прекратила свою деятельность из-за истощения федерального финансирования. В результате получение новой инъекции COVID-19 в аптеке будет стоить около 201,99 доллара для взрослых без страховки или тех, чьи планы не покрывают вакцину полностью.

Однако бесплатные вакцины по-прежнему могут быть доступны для неимущих взрослых в определенных местах. В прошлом месяце CDC объявило, что они будут распределять 62 миллиона долларов местным и государственным отделам здравоохранения, чтобы предоставить бесплатные вакцины от COVID-19 тем, кто не может себе их позволить без поддержки.

Обновленные вакцины против COVID-19, направленные на более новые варианты, являются важными для снижения бремени заболевания в этом году, как прогнозирует CDC. Вакцинация может защитить вас и ваших близких от респираторных заболеваний, как советует д-р Мэнди Коэн.

Несмотря на то, что вакцины против COVID-19 показали 54% эффективность против симптоматической инфекции в прошлом сезоне, их реальная эффективность остается неопределенной.

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