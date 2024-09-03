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ЭкономикаНовостиГермания

Понимаешь, что касается дизельного топлива?

Другие оставили надежду на судебный процесс против прежнего руководителя VW.Почти через десять лет после скандала, наконец, назначены широкие судебные разбирательства.

 and  Elizabeth Wells
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Мартин Винтеркорн должен предстать перед судом в качестве обвиняемого в следующий вторник.
Мартин Винтеркорн должен предстать перед судом в качестве обвиняемого в следующий вторник.

- Понимаешь, что касается дизельного топлива?

Теперь слово суду: Почти девять лет после того, как скандал с дизельными двигателями Volkswagen (VW) стал главной новостью, бывший CEO Мартин Винтеркорн предстанет перед немецким уголовным судом. 77-летнего мужчину обвиняют в мошенничестве, манипулировании рынком и даче ложных показаний. Чтение обвинительного заключения назначено на 11:00 в Региональном суде Брауншвейга. При таком позднем судебном процессе, что еще можно добиться?

В 2015 году скандал с дизельными двигателями, в котором были замешаны миллионы автомобилей VW, был выявлен американскими экологическими органами и учеными. Скандал отправил VW в самый серьезный кризис в его истории, стоивший миллиардов долларов в судебных издержках. Винтеркорн ушел в отставку и признал, что его имя связано со скандалом, но он утверждал, что не несет личной ответственности. Он имеет право на презумпцию невиновности.

В начале 2024 года Винтеркорн впервые выступил свидетелем в суде: "Я считаю эти обвинения необоснованными", - сказал он во время миллиардного гражданского процесса VW инвесторов в Высшем региональном суде Брауншвейга. Винтеркорн отвечал на два уголовных дела о мошенничестве и манипулировании рынком от прокуратуры Брауншвейга и обвинения в даче ложных показаний от берлинских прокуроров.

Региональный суд запланировал около 90 судебных дат с начала 2024 года по сентябрь 2025 года. Недавние отчеты о здоровье Винтеркорна вызвали сомнения в его способности присутствовать на каждом судебном заседании в Нижней Саксонии, что требует почти еженедельных поездок из Баварии.

Предоставит ли этот процесс подробные разъяснения, которые Винтеркорн обещал в своем видео-извинениях 2015 года? "Даже я не имею ответов на все вопросы сейчас", - сказал он тогда. Кажется маловероятным, что бывший CEO поделится новыми знаниями с экономической коллегией по уголовным делам в Брауншвейге.

Несмотря на прошлые штрафы, приговоры и соглашения, касающиеся скандала с дизельными двигателями, ключевые детали о работе автопроизводителя из Вольфсбурга по-прежнему остаются загадкой. Первый крупный судебный процесс против четырех других бывших менеджеров и инженеров VW также не привел к значительным открытиям после трех лет процесса. Дело Винтеркорна изначально планировалось на 2021 год, но было отделено из-за состояния здоровья и теперь рассматривается отдельно.

Несмотря на обвинения в мошенничестве, манипулировании рынком и даче ложных показаний в Германии, судебный процесс Винтеркорна в Региональном суде Брауншвейга ставит вопрос о том, что еще можно добиться девять лет спустя после скандала с дизельными двигателями Volkswagen. Каким бы ни был исход, судебный процесс в Брауншвейге, возможно, не предоставит подробных разъяснений, которые Винтеркорн обещал в своем видео-извинениях 2015 года, так как ключевые детали о Volkswagen в скандале с дизельными двигателями по-прежнему остаются загадкой, даже после прошлых штрафов, приговоров и соглашений.

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