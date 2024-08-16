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ОбществоНовостиМэтью Перри

Помощник говорит, что Мэтью Перри вводил 20 доз кетамина за четыре дня.

В октябре скончался Мэттью Пера, причину смерти все ещё расследуют. Сейчас под подозрение попали врачи и его помощник - якобы они делали ему множественные инъекции кетрамина.

 and  Anne Legman
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Мэттью Пэри потратил несколько миллионов долларов, чтобы справиться с наркотиками - но в итоге умер...
Мэттью Пэри потратил несколько миллионов долларов, чтобы справиться с наркотиками - но в итоге умер от них

- Помощник говорит, что Мэтью Перри вводил 20 доз кетамина за четыре дня.

Смертельная борьба Мэтью Перри с наркотиками закончилась в октябре 2023 года

Актер Мэтью Перри, известный по роли в "Друзьях", долгие годы боролся со своей проблемой наркомании, и это в конечном итоге стоило ему жизни в октябре 2023 года. Его помощник нашел его мертвым в джакузи в Лос-Анджелесе и вызвал службу спасения, но было уже слишком поздно. Этот помощник, а также четверо других, были арестованы в четверг.

Полиция Лос-Анджелеса и окружной прокурор выдвинули серьезные обвинения против пяти подозреваемых после месяцев расследования смерти Мэтью Перри. Они считают, что существует "сложная криминальная подпольная сеть, ответственная за поставку больших количеств кетамина мистеру Перри и другим". В отчете о вскрытии были обнаружены высокие уровни кетамина в крови Перри. Кетамин - это широко используемый анестетик с антидепрессивными эффектами, но он также является популярным запрещенным наркотиком на вечеринках.

Отчет о вскрытии, полученный британским журналом "Дейли Мейл", показал уровни кетамина в периферической крови Перри на уровне 3540 нг/мл и в центральной крови на уровне 3271 нг/мл. Эти уровни достаточно высоки, чтобы вызвать полную анестезию. Необходимые уровни кетамина колеблются от 1000 до 6000 нг/мл, согласно медицинскому эксперту. Откуда же взялся весь этот кетамин?

Врач высмеял зависимость Мэтью Перри в SMS

Расследование этого вопроса заняло месяцы. Теперь судебные документы из Калифорнии раскрывают, что двое врачей, так называемая "Королева кетамина", предполагаемый дилер и помощник Мэтью Перри являются главными подозреваемыми. Все они обвиняются в поставке наркотика бывшему звезде "Друзей", несмотря на его историю зависимости. Как сообщает британский новостной портал "Телеграф", это указано в обвинительном заключении.

Кроме подозрений в том, что сеть поставщиков наркотиков стояла за наркотической зависимостью Перри, его помощник также активно участвовал в его употреблении. Якобы он вводил Перри кетамин внутривенно 20 раз в течение четырех дней до его смерти. Один врач даже отправил SMS с надписью: "Интересно, сколько этот идиот заплатит за лекарства".

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Невозможность любить Мэтью Перри разрушила его отношения

Несмотря на усилия по расследованию, источник чрезмерного потребления кетамина Мэтью Перри остается неясным, с главными подозреваемыми - его помощником, предполагаемым дилером и врачом, известным как "Королева кетамина". В последние дни перед его смертью помощник якобы вводил ему кетамин внутривенно 20 раз, а один врач даже высмеял зависимость Перри в текстовом сообщении.

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