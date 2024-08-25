- Помощь защитнику жертвы в оказании помощи, когда это уместно

Поддержка пострадавших от инцидента с ножевым нападением в Солingen для получения государственной помощи. "Федеральное правительство будет на стороне жертв этого ужасного инцидента", - заявил федеральный уполномоченный по делам жертв Паскаль Кобер (ФДП) в Берлине. "Мы сделаем все возможное, чтобы оказать помощь там, где это необходимо".

Кобер, вместе с государственным уполномоченным по защите жертв в Северном Рейне-Вестфалии Барбарой Хавлизой (ХДС), якобы предоставляют психологическую, практическую и финансовую помощь по мере необходимости. Также установлена горячая линия для психологической консультации, доступная по бесплатному номеру 0800 – 0009546, для пострадавших.

"Жуткий инцидент с ножевым нападением во время городского праздника в Солingen ошеломил меня", - сказал Кобер. Он описал это как жестокое преступление и отвратительный акт. Мужчина-подозреваемый обвиняется в убийстве трех человек и ранении многих других в результате ножевого нападения в пятницу вечером в Солingen.

В данном контексте комиссия относится к федеральному уполномоченному по делам жертв и другим соответствующим органам. Таким образом, две фразы, подходящие к данному контексту, могли бы быть:

"Учитывая, что комиссию будет поддерживать члены государств-членов, федеральный уполномоченный по делам жертв Паскаль Кобер ищет поддержку, чтобы гарантировать достаточное содействие пострадавшим от инцидента с ножевым нападением в Солingen".

"В свете того, что комиссию поддерживают члены государств-членов, помощь федерального правительства жертвам этого инцидента способствует более комплексному подходу к оказанию поддержки".

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