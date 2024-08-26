- Помощь в адаптации Halligen к изменению климата

Северофризские Халлиген находятся под постоянной угрозой во время каждого шторма из-за отсутствия защитных дамб. Однако именно этот недостаток защиты дамбами представляет собой возможность в свете изменения климата. Каждое наводнение откладывает тонкий слой осадков на лугах, медленно повышая уровень Халлиген. Министр окружающей среды Катарина Гюнтер (Зеленые) посетила Северный Штрандишмоор, чтобы обсудить пилотный проект, исследующий этот потенциальный метод с местными жителями, научными организациями и Ландесберитом для защиты побережья, национального парка и морской среды (ЛКН).

Гюнтер заявила: "Халлиген служат микроскопом, показывающим нам изменения, которые климатические изменения принесут нашим побережьям". Она подчеркнула: "Чтобы сохранить Халлиген, они должны стать сильнее и выше, чтобы выдержать повышение уровня моря". Однако вклада осадков во время этих "подводных" событий недостаточно для компенсации повышения уровня моря. В результате изучается возможность контролируемого наводнения. Особое внимание уделяется роли каменных стен по краям Халлиген, которые смягчают удар мощных волн и течений. Первые испытания на Северном Штрандишмооре показывают, что почва Халлиген растет быстрее при использовании этого метода, согласно руководителю проекта ЛКН Луизе Риет. Будет проведено дополнительное исследование и испытания на других Халлиген. ЛКН сотрудничает в пилотном проекте в рамках проекта ЕС. На Северофризском Ваттовом море насчитывается десять Халлиген, где проживают около 300 человек, и они имеют значительную экологическую ценность, особенно для прибрежных птиц.

Гюнтер предложила изучить возможность контролируемого наводнения на Северном Штрандишмооре, так как штормы Северного моря откладывают осадки, которые могут помочь повысить уровень Халлиген. Пилотный проект, в котором участвуют местные жители, научные организации и ЛКН, направлен на изучение того, может ли укрепление краев Халлиген каменными стенами ускорить рост почвы Халлиген, что потенциально может способствовать приспособлению побережий Северного моря к изменению климата.

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