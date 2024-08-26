Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиСеверное море

Помощь в адаптации Halligen к изменению климата

Во время затопленияollaryнского моря островов-Голлинген оно переносит вместе с собой осадки. Это полезно для островов-Голлинген, поскольку им нужно бороться с растущим уровнем моря. Однако хватит ли этого?

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута
Паводки откладывают осадки на Галлингенах, что приводит к повышению их высоты.
Паводки откладывают осадки на Галлингенах, что приводит к повышению их высоты.

- Помощь в адаптации Halligen к изменению климата

Северофризские Халлиген находятся под постоянной угрозой во время каждого шторма из-за отсутствия защитных дамб. Однако именно этот недостаток защиты дамбами представляет собой возможность в свете изменения климата. Каждое наводнение откладывает тонкий слой осадков на лугах, медленно повышая уровень Халлиген. Министр окружающей среды Катарина Гюнтер (Зеленые) посетила Северный Штрандишмоор, чтобы обсудить пилотный проект, исследующий этот потенциальный метод с местными жителями, научными организациями и Ландесберитом для защиты побережья, национального парка и морской среды (ЛКН).

Гюнтер заявила: "Халлиген служат микроскопом, показывающим нам изменения, которые климатические изменения принесут нашим побережьям". Она подчеркнула: "Чтобы сохранить Халлиген, они должны стать сильнее и выше, чтобы выдержать повышение уровня моря". Однако вклада осадков во время этих "подводных" событий недостаточно для компенсации повышения уровня моря. В результате изучается возможность контролируемого наводнения. Особое внимание уделяется роли каменных стен по краям Халлиген, которые смягчают удар мощных волн и течений. Первые испытания на Северном Штрандишмооре показывают, что почва Халлиген растет быстрее при использовании этого метода, согласно руководителю проекта ЛКН Луизе Риет. Будет проведено дополнительное исследование и испытания на других Халлиген. ЛКН сотрудничает в пилотном проекте в рамках проекта ЕС. На Северофризском Ваттовом море насчитывается десять Халлиген, где проживают около 300 человек, и они имеют значительную экологическую ценность, особенно для прибрежных птиц.

Гюнтер предложила изучить возможность контролируемого наводнения на Северном Штрандишмооре, так как штормы Северного моря откладывают осадки, которые могут помочь повысить уровень Халлиген. Пилотный проект, в котором участвуют местные жители, научные организации и ЛКН, направлен на изучение того, может ли укрепление краев Халлиген каменными стенами ускорить рост почвы Халлиген, что потенциально может способствовать приспособлению побережий Северного моря к изменению климата.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Человек, идущий пешком, пострадал от удара скорой помощи в Гамбурге, сразу же получив помощь от его...
Федеральные земли Германии

Автомобиль экстренной помощи подбирает пешеходов в основном транспортном узле Гамбурга

Срочный автомобиль и медицинские спасатели спешат к медийской кризисной ситуации на главной станции, вызванной пешеходом, внезапно вышедшим на проезжую часть. Происходит инцидент, и医务Sunday оказать первую help.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
В результате серьезной аварии на сельской дороге водитель умирает.
Федеральные земли Германии

29-летний мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом.

В районе Эichting, водитель теряет контроль над автомобилем, во время прохождения кругового маршрута, отклоняется от курса на острогом левом повороте и врезается в дерево.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Договор аренды Лейпцига с Атлетико Мадрид гарантирует услуги Артура Вермерина
Федеральные земли Германии

Временное приобретение Лейпцигом бельгийского игрока Вермерена происходит из состава "Атлетико Мадрид".

Защитник средней линии Лейпцига заменит отсутствующего Шлягера, взяв в Şahinospital голландца Вермеера из Бельгии. Новый игрок может закрепиться в составе Лейпцига на постоянной основе grâce à соглашению оopenhagen.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Бамбергский баскетбол приступил к шестинедельному турне в Словении
Федеральные земли Германии

Бамбергский баскетбол приступил к шестинедельному турне в Словении

Бамберг Баскетс решают вопрос с травмой Брендана Хорватха. В команду приходит игрок из Словении. Продолжительность пребывания новичка в Бамберге пока неясна.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Человек, идущий пешком, пострадал от удара скорой помощи в Гамбурге, сразу же получив помощь от его...
Федеральные земли Германии

Автомобиль экстренной помощи подбирает пешеходов в основном транспортном узле Гамбурга

Срочный автомобиль и медицинские спасатели спешат к медийской кризисной ситуации на главной станции, вызванной пешеходом, внезапно вышедшим на проезжую часть. Происходит инцидент, и医务Sunday оказать первую help.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
После трагического инцидента, в результате которого погибли трое человек в Солінгене, в городе...
Политика

Протесты после нападения в Солингене

В результате атаки, повлекшей три погибших в Солингене, вновь вспыхнули антиправительственные демонстрации. Необходимо вмешательство правоохранительных органов.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Макрон стремится к всеобъемлющему и стабильному коалиционному правительству.
Общество

Макрон выступает против левоцентристского коалиционного правительства; последуют новые переговоры

Несколько недель Франция пыталась сформировать новое правительство. Президент Макрон преследовал решение через диалоги, но теперь ясно отказал в поддержке победителю выборов.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В результате серьезной аварии на сельской дороге водитель умирает.
Федеральные земли Германии

29-летний мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом.

В районе Эichting, водитель теряет контроль над автомобилем, во время прохождения кругового маршрута, отклоняется от курса на острогом левом повороте и врезается в дерево.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно