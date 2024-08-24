- "Помогите нам": Фрайбургский сапожник в восторге после завораживающего начала

Юлиан Шустер был в восторге после своей победной первой игры в роли главного тренера Бундеслиги с SC Фрайбург. "Мы, естественно, рады этому триумфу", - заявил довольный новый тренер после заслуженной победы со счетом 3:1 (1:1) над VfB Штутгарт в местном дерби.

Шустер сменил многолетнего тренера Фрайбурга Кристиана Штрейха летом. Неделю спустя после победы со счетом 4:0 в первом раунде Кубка Германии над VfL Оснабрюк, Фрайбург продолжил свою впечатляющую форму в лиге.

"Конечно, это поднимает нашу уверенность в себе, что мы получаем поддержку в ценностях, которые мы прививаем команде уже семь недель", - сказал 39-летний Шустер. Победа в региональном дерби также подняла дух его команды, добавил Шустер.

Лукас Кюблер забил два гола на 27-й и 61-й минутах, а Рицу Доан (54-я минута) забил за Фрайбург после того, как Штутгарт открыл счет благодаря голу Эрмедина Демировича (2-я минута). В следующем матче Фрайбург сыграет против FC Бавария Мюнхен.

Победа над VfB Штутгарт в Бундеслиге еще больше закрепила успех Юлиана Шустера как тренера Фрайбурга, продемонстрировав его влияние на футбол. С предстоящим матчем Фрайбурга против FC Бавария Мюнхен, Шустер и его команда постараются сохранить свою впечатляющую форму в футболе.

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