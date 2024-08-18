- Поминки о киноместах на Рейне: начало немецкого кинофестиваля

С "Семья - это главное" в качестве названия немецкий кинофестиваль в Людвигсхафене открывает свой 20-й юбилейный сезон 21 августа. Продлится он до 8 сентября и пройдет в втором по величине городе Рейнланд-Пфальца, где его считают творческой площадкой и важным событием для киноиндустрии. В этом юбилейном году будет показано 64 фильма. Людвигсхафен является вторым по посещаемости кинофестивалем в Германии после Берлинале, на котором в прошлом году побывало около 108 000 зрителей.

Как рассказал директор фестиваля Михаэль Кёц агентству Deutsche Presse-Agentur, строгих правил для составления программы нет, но это не значит, что выбор основан исключительно на личных предпочтениях. "После 40 лет опыта мы понимаем, что важно чувствовать, куда движутся фильмы, и решать, насколько они этого добиваются - будь то наполовину или блестяще".

В переводе на более простой язык это означает: "Мы показываем фильмы, которые вдохновляют нас на повторный просмотр. Мы не показываем фильмы, которые считаются значительными или модными, но не нашли отклика у зрителей. Мы твердо стоим на стороне наших зрителей".

Фестиваль пройдет в открытом кинотеатре и кинотентах на 1000 мест. За 19 дней будут отмечены различные личности. Призы за лучшую актерскую игру получат Лив Лиза Фриес ("Вавилон-Берлин"), Кристоф Мария Херbst ("Против") и Йоахим Крёлль ("Цена свободы"). В этом юбилейном году за премию "Кинокunstpreis" и зрительскую премию "Рейнгольд" будут бороться 11 фильмов.

Если подвести итог в виде девиза, Михаэль Кёц предлагает: "Оно просто становилось лучше". "Мы начинали с 7000 посетителей и преодолели отметку в 100 000 в 2016 году. У нас было несколько звезд кино и телевидения в начале, а теперь их более 300, и даже широко известные имена хотят посетить наш фестиваль. Фестиваль претерпел почти чудотворное превращение. Несмотря на препятствия в виде наводнений или пандемий, мы добились только успеха. Не могло быть лучше".

Кино как отражение вызовов

Текущий выбор также отражает вызовы нашего времени - Украина, Ближний Восток, изменение климата, социальное неравенство. "Дни, когда немецкие фильмы часто вращались вокруг самокопания, вокруг личного самовыражения в самом широком смысле, в основном остались в прошлом", - подчеркнул Кёц. "Кажется, мы поняли, насколько важна социальная гармония и общество само по себе для индивидуального счастья".

"Мы также помним, насколько важна семья, и как опасно было доверять обещаниям исцеления нацистов в Германии", - подчеркнул директор. "Новые немецкие фильмы в нашей программе рассказывают эти истории убедительно".

Немецкий кинофестиваль, отмечающий свой 20-й юбилей, предлагает платформу для 108 000 зрителей, чтобы они могли погрузиться в истории, которые подчеркивают важность семьи, как это отражено в выборе фильмов фестиваля. В течение 19-дневного празднования будут отмечены различные личности, в том числе Лив Лиза Фриес, Кристоф Мария Херbst и Йоахим Крёлль, которые получат призы за лучшую актерскую игру.

Несмотря на трудности, такие как наводнения и пандемии, фестиваль неизменно добивается успеха, привлекая более 300 звезд кино и телевидения и преодолевая отметку в 100 000 посетителей. Этот рост популярности можно объяснить приверженностью фестиваля показу фильмов, которые вдохновляют и находят отклик у аудитории.

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