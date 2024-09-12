Полугодовое введение лекарств снижает риск заражения ВИЧ на 96% по утверждению фармацевтической фирмы, превышая ежедневную таблетку PrEP.

В рамках клинического исследования фазы 3, 99,9% участников, получивших укол ленакапавира для профилактики ВИЧ каждые два года, не заразились инфекцией, согласно данным фармацевтической компании Gilead Sciences. В исследовании было зафиксировано всего два случая среди 2180 участников, что снижает риск передачи ВИЧ на 96% и превосходит таблетку Truvada на 89%. Исследование было досрочно завершено после достижения основных целей, что делает ленакапавир доступным для всех участников.

Главный исследователь испытаний и директор программы по антивирусным препаратам и вакцинам в Йельском университете Онимэ Огбуагу прокомментировал: "Ежедневный прием таблеток, с которым сталкиваются некоторые люди, такие как проблемы с приверженностью и стигма, отрицательно сказались на внедрении и непрерывности существующего режима профилактики ВИЧ. Поразительная эффективность ленакапавира, продемонстрированная в испытании PURPOSE 2, потенциальные преимущества укола дважды в год и разнообразный состав участников и географические расположения свидетельствуют о том, что он может предложить миллионам людей во всем мире новый способ минимизировать риск заражения ВИЧ".

По словам Огбуагу, "Это знаменательное достижение существенно расширяет наш арсенал инструментов, приближая нас к цели бесплатного от ВИЧ поколения".

Исследование PURPOSE 2 охватывалоcisгендерных мужчин, трансгендерных мужчин, трансгендерных женщин и людей, не соответствующих бинарной гендерной системе, в возрасте 16 лет и старше, которые занимались сексом с мужчинами. Исследование проводилось в 88 locations по всему миру - Аргентина, Бразилия, Мексика, Перу, ЮАР, Таиланд и США.

Отдельное исследование показало, что ленакапавир в качестве преэкспозиционной профилактики может полностью защитить женщин и девочек-подростков в Африке от ВИЧ, показав 100% эффективность согласно опубликованным результатам испытаний в июле.

Всемирная организация здравоохранения назвала это открытие "значительным прорывом в профилактике ВИЧ" в пресс-релизе июля.

Gilead планирует использовать результаты этих испытаний для запуска процедур утверждения лекарства в нескольких странах к концу года. Организация обещает приоритезировать утверждение в странах с высокой заболеваемостью и низкими ресурсами, согласно их заявлению.

Возможные преимущества ленакапавира, такие как введение дважды в год, могут существенно улучшить здоровье людей, стремящихся минимизировать риск заражения ВИЧ. Это знаменательное достижение в профилактике ВИЧ, как отметил Огбуагу, приближает нас к более широкому спектру инструментов для борьбы с ВИЧ и потенциально к бесплатному от ВИЧ поколению.

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