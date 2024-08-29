Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПрочие

Полуфиналист GNTM Фридер заявил: "Я на 25% похож на русалку"

Фридер Селл, прежде появлявшийся в 'Германии Следующая Топ-модель', ныне преследует карьеру дизайнера и влиятельного лица в социальных сетях в Берлине. Несмотря на это, его искренний энтузиазм глубоко укоренен в болотах района озер Мекленбурга.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута

- Полуфиналист GNTM Фридер заявил: "Я на 25% похож на русалку"

Фридер Селл, талантливый человек, создатель контента, модель и полуфиналист шоу "Германия ищет супермодель", испытывает глубокую симпатию к воде. "Я на 25% русалка. Вот почему я обожаю кристально чистые озера, где можно заглянуть под воду. Я без ума от дайвинга", - признается 25-летний Фридер в подкасте "OKF - Региональная разведка" радиостанции RBB Fritz.

Этот подкаст представляет известных людей, которые делятся историями о своих корнях в Восточной Германии. Фридер Селл родом из Варяна на озере Мюриц в районе Мекленбургских озер, но сейчас живет в Берлине.

Раньше он окунался в озера в новогоднюю ночь - проводил по крайней мере пять секунд до и после полуночи в ледяной воде, как он вспоминает. "Затем огни начинали взрываться над озером, и когда ты выходил, ты мог почувствовать их внутри себя из-за покалывания. Было очень холодно, но somehow это было возбуждающее чувство начать новый год таким образом и избавиться от старого", - объясняет Селл.

После погружения в ледяную воду он всегда чувствует себя обновленным. Обычно, вернувшись домой, он сразу идет на станцию к озеру. "Любая погода, моя мама обожает это озеро", - говорит Селл в подкасте. "Она также права, говоря: 'Как только ты выйдешь, ты всегда будешь чувствовать себя лучше'. Даже если ты был там всего несколько минут, проплыл несколько гребков и вышел - это удивительное чувство".

Он восторгается своим родным городом: "Это потрясающе. Поля, леса. Единственный минус Мекленбурга-Передней Померании - это комары, когда дело доходит до нахождения на открытом воздухе". Его воспитание в и вокруг Варяна "было раем".

Несмотря на то, что он хорошо устроился в Берлине, Фридер Селл с ностальгией вспоминает о любви своей матери к озеру своего родного города, часто повторяя: "Как только ты выйдешь, ты всегда будешь чувствовать себя лучше". Кроме того, он признает, что хотя Берлин предлагает широкий спектр опыта, есть что-то уникально очаровательное в Варяне на озере Мюриц.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Ожидается, что температура может подняться до 35 градусов во второй половине недели....
Федеральные земли Германии

Сильная летняя погода сопровождается сильными горными грозами

В следующие дневные часы могут ожидаться температуры до 35 градусов, жара летом, по данным ДВД. Эта жара ожидается в северо-западном регионе федеральной земли и в районе Констанца.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Германский метеослужба выпускает предупреждение об высокой температуре в Ганновере.
Федеральные земли Германии

После жаркого периода ожидайте локальные грозы, приносящие значительные ливни.

Жаркая погода в Нижней Саксонии может привести к грозовым vreme летом с последующим снижением температуры к выходным.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
В остальную часть недели температура достигнет 30 градусов, сопровождается региональными грозами.
Федеральные земли Германии

В остальную часть недели температура достигнет 30 градусов, сопровождается региональными грозами.

Последняя часть недели приносит неожиданную жаркую волну в Баварию, с температурами до 34 градусов, что вызывает предупреждение о погоде от германской метеослужбы в регионах к северу от Верхней Баварии и Швабии.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Партнер Lufthansa Discover отменяет рейсы из-за забастовки рабочих
Экономика

Персонал авиакомпании продлевает промышленную акцию против грузоперевозчиков

На третий день трудового противостояния в команде дочерней компании Lufthansa Discover ассоциация пилотов изменяет свою тактику. Теперь другой авиаперевозчик в рамках компании рискует быть затронутым.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Проверьте, есть ли потенциальные элементы, повышающие безопасность в отношении Axe.
Политика

Проверьте, есть ли потенциальные элементы, повышающие безопасность в отношении Axe.

После инцидента в Солlingen руководитель ХДС Мерц выдвинул список требований и начал переговоры с Канцлером Шольцем. Руководитель СДПГ Клингебёль разделяет его точку зрения на потенциальные решения. astfel, "Зеленые" и ФРГ также выразили свои предложения.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
На второй день израильских военных операций пять палестинцев погибли в регионе Западного берега.
Главные темы

На второй день израильских военных операций пять палестинцев погибли в регионе Западного берега.

В ходе второй giornata боевой операции на Западном берегу израильская армия объявила о гибели пяти палестинских боевиков. В результате перестрелки войска якобы захватили пятерых подозреваемых, спрятавшихся в мечети, сообщила армия в четверг. Операция началась утром в городской зоне Тулкарема.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Ожидается, что температура может подняться до 35 градусов во второй половине недели....
Федеральные земли Германии

Сильная летняя погода сопровождается сильными горными грозами

В следующие дневные часы могут ожидаться температуры до 35 градусов, жара летом, по данным ДВД. Эта жара ожидается в северо-западном регионе федеральной земли и в районе Констанца.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно