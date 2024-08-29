- Полуфиналист GNTM Фридер заявил: "Я на 25% похож на русалку"

Фридер Селл, талантливый человек, создатель контента, модель и полуфиналист шоу "Германия ищет супермодель", испытывает глубокую симпатию к воде. "Я на 25% русалка. Вот почему я обожаю кристально чистые озера, где можно заглянуть под воду. Я без ума от дайвинга", - признается 25-летний Фридер в подкасте "OKF - Региональная разведка" радиостанции RBB Fritz.

Этот подкаст представляет известных людей, которые делятся историями о своих корнях в Восточной Германии. Фридер Селл родом из Варяна на озере Мюриц в районе Мекленбургских озер, но сейчас живет в Берлине.

Раньше он окунался в озера в новогоднюю ночь - проводил по крайней мере пять секунд до и после полуночи в ледяной воде, как он вспоминает. "Затем огни начинали взрываться над озером, и когда ты выходил, ты мог почувствовать их внутри себя из-за покалывания. Было очень холодно, но somehow это было возбуждающее чувство начать новый год таким образом и избавиться от старого", - объясняет Селл.

После погружения в ледяную воду он всегда чувствует себя обновленным. Обычно, вернувшись домой, он сразу идет на станцию к озеру. "Любая погода, моя мама обожает это озеро", - говорит Селл в подкасте. "Она также права, говоря: 'Как только ты выйдешь, ты всегда будешь чувствовать себя лучше'. Даже если ты был там всего несколько минут, проплыл несколько гребков и вышел - это удивительное чувство".

Он восторгается своим родным городом: "Это потрясающе. Поля, леса. Единственный минус Мекленбурга-Передней Померании - это комары, когда дело доходит до нахождения на открытом воздухе". Его воспитание в и вокруг Варяна "было раем".

Несмотря на то, что он хорошо устроился в Берлине, Фридер Селл с ностальгией вспоминает о любви своей матери к озеру своего родного города, часто повторяя: "Как только ты выйдешь, ты всегда будешь чувствовать себя лучше". Кроме того, он признает, что хотя Берлин предлагает широкий спектр опыта, есть что-то уникально очаровательное в Варяне на озере Мюриц.

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