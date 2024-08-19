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КультураНовостиЯ не собираюсь.

Получила квалификацию на Олимпиаду 2012 года с помощью этого метода.

Обнаружены новые сведения об известном событии, когда Королева и Дэниел Крейг вместе блистали на Олимпиаде 2012; фильм о Бонде стал вдохновляющей силой.

 and  Ann Bradley
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- Получила квалификацию на Олимпиаду 2012 года с помощью этого метода.

Скончавшись королева Елизавета II (1926-2022), книга "Путешествие среди королев" автора Крейга Брауна выйдет 1 октября 2024 года. Британская "Дейли Мейл" уже слила фрагменты, раскрывающие интригующие истории из жизни королевы, такие как ее неожиданное появление на церемонии открытия Олимпийских игр в Лондоне 2012 года вместе с Дэниэлом Крейгом (56), известным как Джеймс Бонд. В постановочной сцене монарх удивила всех, приняв участие в прыжке с вертолета, хотя на самом деле это сделала ее каскадерша.

Королева дала добро на план при условии

Согласно сообщениям, режиссер Дэнни Бойл (67) встречался с королевой в Букингемском дворце перед съемками церемонии. Известный по фильмам "На игле" и "Миллионер из трущоб", Бойл руководил tanto церемонией, как и клипом с участием королевы. Во время встречи Бойл и его команда проконсультировались с Анжелой Келли, личным портным королевы, о том, что должна носить каскадерша.

Анжела Келли затем предложила идею своему начальству. Не согласится ли сама королева принять участие в представлении? К удивлению всех, королева согласилась, но при одном условии. Она хотела произнести фразу "Добрый вечер, мистер Бонд" в фильме, и это желание было исполнено. В клипе она изображена в ярком розовом наряде.

Фильм "Шпион, который меня любил" вдохновил идею трюка королевы

Книга Крейга Брауна также проливает свет на фильм о Бонде, который вдохновил трюк королевы с вертолетом. Это не был фильм с участием Дэниела Крейга (56), а фильм 1977 года "Шпион, который меня любил" с Роджером Муром (1927-2017). В этом фильме 007 Мурa падает со скалы и выпускает парашют с цветами Союза. Дизайн парашюта королевы и Бонда в олимпийском видео был вдохновлен тем же дизайном.

Интересно, что клип с участием Дэниела Крейга не единственный раз, когда королева появлялась на экране с известной британской фигурой. На своем 70-м юбилее в 2022 году она была замечена за разговором с медведем Паддингтоном, любимым персонажем детских книг. В трогательном видео королева поделилась своей любовью к сэндвичам с мармеладом с Паддингтоном, что тронуло зрителей по всему миру.

Меня не ждут участие в трюке во время церемонии открытия Олимпийских игр, так как это будет моя каскадерша, прыгающая с вертолета. Тем не менее, я не откажусь от произнесения фразы "Добрый вечер, мистер Бонд", как я и просила.

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