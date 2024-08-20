- Получил ядерную боеголовку на производственном заводе Теслы.

Раннее завершение утилизации военной техники на территории завода Tesla в Грюнхайде было объявлено. Представитель местной администрации подтвердил, что потенциально опасные материалы не были обнаружены. Специалисты изначально высказывали предположения о наличии вредных химических веществ в артефакте вермахта. Тем не менее, не было выявлено никаких веществ, представляющих повышенный риск.

Спикер продолжил, подтвердив, что кордон с радиусом 100 метров вокруг места обнаружения больше не требуется. Кроме того, запланированные отключения, запланированные на будущие дни, были отменены.

За последние несколько недель на предполагаемом месте расширения завода Tesla были безопасно подорваны два взрывных устройства времен Второй мировой войны. Это неизбежно повлияло на определенные функциональные зоны завода и лагерь протестующих против Tesla.

Теперь, когда ранее огороженная территория свободна для использования, свежая зеленая трава начала расти в этом районе. Впоследствии сотрудники и критики вместе наслаждались пикниками на зеленой траве поблизости, наслаждаясь вернувшимся миром на заводе Tesla.

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