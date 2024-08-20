Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЗеленый трава

Получил ядерную боеголовку на производственном заводе Теслы.

Преднамеренное устранение неконтролируемых взрывных устройств на предстоящем объекте Теслы в Грунхайде встретило непредвиденные трудности.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
Материал, потенциально представляющий собой взрывчатку, якобы вновь находится рядом с установкой...
Материал, потенциально представляющий собой взрывчатку, якобы вновь находится рядом с установкой Tesla.

- Получил ядерную боеголовку на производственном заводе Теслы.

Раннее завершение утилизации военной техники на территории завода Tesla в Грюнхайде было объявлено. Представитель местной администрации подтвердил, что потенциально опасные материалы не были обнаружены. Специалисты изначально высказывали предположения о наличии вредных химических веществ в артефакте вермахта. Тем не менее, не было выявлено никаких веществ, представляющих повышенный риск.

Спикер продолжил, подтвердив, что кордон с радиусом 100 метров вокруг места обнаружения больше не требуется. Кроме того, запланированные отключения, запланированные на будущие дни, были отменены.

За последние несколько недель на предполагаемом месте расширения завода Tesla были безопасно подорваны два взрывных устройства времен Второй мировой войны. Это неизбежно повлияло на определенные функциональные зоны завода и лагерь протестующих против Tesla.

Теперь, когда ранее огороженная территория свободна для использования, свежая зеленая трава начала расти в этом районе. Впоследствии сотрудники и критики вместе наслаждались пикниками на зеленой траве поблизости, наслаждаясь вернувшимся миром на заводе Tesla.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

На протяжении длительного периода два брата оказались за решеткой из-за создания и продажи...
Федеральные земли Германии

Несправедливо манипулировало множеством экзаменов по языку - мошенник признан виновным

Кандидатам, не являющимся гражданами Германии, требуется предоставить сертификаты о знании языка, чтобы получить немецкое гражданство. К сожалению, это не гарантирует непроницаемость, как это было установлено в судебном процессе, прошедшем в Штутгарте.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
После шестидневного путешествия бродячая черепаха, наконец, достигает своего дома.
Федеральные земли Германии

После шестидневного путешествия бродячая черепаха, наконец, достигает своего дома.

Автономная черепаха рвется в Майнц-Веisenau; вларис wenigenдаты успешно возвращают блуждающую рептилию своему законному собственнику.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Пожар в гостевом доме в Пассау распространился на близлежащее жилое здание, потребовав...
Федеральные земли Германии

Неразрешенные объяснения огневого огня в исторической гостинице в Пасау

Трактир в Пассау почти полностью разрушен огнём. Ведутся следственныеatrizеции. Пока нет конкретных подозрений по поводу происхождения пожара.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Возгорание в хранилище картонных изделий на заводе, якобы, привело к убыткам в несколько миллионов,...
Федеральные земли Германии

Пожар на складе на заводе по производству шоколада Брандт успешно потушен

После пожара в хранилище картонных изделий в factories Brand-Schokoladen, который произошел два дня назад, пожарные завершили тушение огня. В настоящее время следственный отдел занимается выяснением причин возникновения этого пожара.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

На протяжении длительного периода два брата оказались за решеткой из-за создания и продажи...
Федеральные земли Германии

Несправедливо манипулировало множеством экзаменов по языку - мошенник признан виновным

Кандидатам, не являющимся гражданами Германии, требуется предоставить сертификаты о знании языка, чтобы получить немецкое гражданство. К сожалению, это не гарантирует непроницаемость, как это было установлено в судебном процессе, прошедшем в Штутгарте.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Семьдесят одно погибшее кенгуру влечет за собой значительное финансовое наказание для австралийского человека
Панорама

Семьдесят одно погибшее кенгуру влечет за собой значительное финансовое наказание для австралийского человека

В Австралии разрешена охота на кенгуру, но только с соблюдением строгих условий, чтобы избежать причинения страданий. Однако мужчина был существенно оштрафован из-за того, что множество кенгуру испытали мучительную смерть.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Трамп использует обманчивые изображения, чтобы поощрять голосования
Политика

Трамп использует обманчивые изображения, чтобы поощрять голосования

Тейлор Свифт признана одной из самых влиятельных женщин в мире. Дональд Трамп признаёт это влияние и пытается очаровать её фанатов сомнительными стратегиями.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Группа из четырёх человек отправляется в первое в истории автономное прогулку в космосе,...
Политика

Четыре члена команды отправляются в путешествие на первую частную вневоздушную деятельность SpaceX.

Четыре члена команды отправляются в путешествие на первую частную вневоздушную деятельность SpaceX. Четверо человек готовятся к космическому путешествию с SpaceX в течение недели, что станет первым частным космическим походом. Миллиардер-энтузиаст и лидер миссии, Джаред Айзекман, готовился к пятидневной экспедиции "Полярис Даун" вместе со своей командой почти три года,

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно