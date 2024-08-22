- Полученные доходы в 18 млн. долларов за счет незаконной деятельности

Гессенские власти конфисковали более 18 миллионов евро из незаконной деятельности в 2023 году, которые затем были возвращены в казну правительства. Об этом объявил министр юстиции Гессена Кристиан Хайнц (ХДС), ссылаясь на данные отдела по возврату активов при Генеральной прокуратуре во Франкфурте.

Хайнц заявил: "Эта сумма более чем в три раза превышает показатели прошлого года". В 2022 году было конфисковано только 6,1 миллиона евро. "Сами цифры говорят о том, насколько эффективно работают правоохранительные органы нашей страны". Хайнц также подчеркнул: "Конфискация незаконно полученных средств является неотъемлемой частью успешных расследований преступлений".

Конфискованные средства свидетельствуют о значительном увеличении незаконной деятельности в регионе, где преступность является серьезной проблемой. Вклад в размере 18 миллионов евро указывает на серьезность, с которой гессенские власти подходят к борьбе с такими действиями.

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