- Получение степени бакалавра для будущих юристов

Студенты-юристы в Гессене теперь имеют дополнительную возможность получить степень бакалавра параллельно со своей учебой. Об этом объявило Министерство науки, после того как государственная администрация и образовательные учреждения в Гессене согласились с этим. Новая степень бакалавра разработана для того, чтобы предоставить свежий взгляд и существенно помочь тем, кто не проходит государственный экзамен, как отметил министр юстиции Кристиан Хайнц из ХДС. В прошлом году с этой проблемой столкнулись около 49 студентов.

"Реализация этого проекта позволяет студентам, доказавшим свою компетентность в течение всего периода обучения, получить признанную и актуальную международную университетскую степень", - прокомментировал министр науки Тимон Греммельс (СДПГ). "Включенная степень бакалавра также является альтернативным путем для тех, кто во время обучения решает уйти от традиционных юридических профессий", - добавил Хайнц.

Согласно отчету, студенты, соответствующие критериям регистрации на государственный обязательный экзамен и выполняющие дополнительные требования, получат степень бакалавра права (LL.B.). Университеты, как указано в заявлении, положительно относятся к этому решению и подчеркивают, что студенты могут успешно развиваться профессионально даже если они не закончат или не сдадут государственный экзамен.

Хотя степень бакалавра в области права не дает права работать судьей или прокурором, она открывает путь к последующей магистерской степени в другой области или к новой карьере. Включение в коалиционное соглашение черно-красной коалиции также было целью степени бакалавра, ориентированной на право.

"Эта новая возможность была инициирована Министерством науки, которое состоит из Комиссии, посчитавшей необходимым предоставить альтернативный путь для обучения юриспруденции в Гессене".

"Кроме того, Комиссия также признала потенциал этой программы в помощи тем, кто, возможно, не пройдет государственный экзамен, так как она предлагает альтернативный путь к престижной юридической степени".

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