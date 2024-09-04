- Получение разрешения на получение гражданства для поступления в HHLA

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Гамбургская Bürgerschaft, выступающая в качестве высшего органа города, одобрила спорное партнерство между гамбургским портом и крупнейшей в мире судоходной компанией MSC. Это решение было принято благодаря коалиции "красные-зеленые", которые использовали свое двух-thirds большинство в парламенте для проталкивания сделки. Оппозиция, состоящая из ХДС, Левых, AfD и FDP, коллективно проголосовала против этого. Сейчас осталось получить одобрение только от Еврокомиссии.

Давайте углубимся в детали этого бизнеса, который, как ожидается, продлится как минимум 40 лет.

Кто носит титул HHLA?

Hamburger Hafen und Logistik AG, более известная как HHLA, не просто обычная компания по обработке грузов. Она выросла из Hamburger Freihafen-Lagerhaus-Gesellschaft, основанной в 1885 году, и является основой порта. В прошлом году три контейнерных терминала HHLA - Толлерорт, Альтенвердер и Бurchardkai обработали примерно 5,9 миллиона стандартных контейнеров (TEU), что составляет около 77% от общего годового оборота 7,7 миллиона TEU в порту Гамбурга. HHLA, у которой работает 6800 сотрудников, также управляет терминалами в других портах, таких как Одесса, Триест и Муuga.

Помимо своей терминальной деятельности, HHLA играет важную роль в перевозке контейнеров по дороге и по железной дороге. Ее дочерняя компания Metrans обработала около 1,4 миллиона TEU в прошлом году, что существенно способствовало промышленному сектору многих стран Центральной и Юго-Восточной Европы, составляя более половины от 2,5 миллиона TEU, перевезенных по железной дороге в порту Гамбурга.

История HHLA тесно связана с недвижимостью. Благодаря развитию и строительству Спеicherstadt, крупнейшего в то время склада, созданного ее предшествующей компанией, HHLA продолжает управлять и надзирать за этим объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также другими объектами в районе популярного рыбного рынка.

Каково нынешнее состояние HHLA?

Ситуация, в которой находится HHLA, сложная. Как глобально ориентированная компания, HHLA часто подвергается воздействию крупных кризисов. В 2022 году она получила прибыль всего 20 миллионов евро, несмотря на доход в размере около 1,45 миллиарда евро. Обработка контейнеров снизилась на 7,5%, а контейнерные перевозки - на 5,4%. Эти тенденции сохраняются с 2008 года, в то время как конкурирующие порты, такие как Роттердам и Антверпен, показывают рост. В первом квартале 2023 года HHLA даже ушла в минус, но смогла восстановиться во втором квартале.

В отрасли также происходят сдвиги, например, заключение сотрудничеств, таких как "Геменинское сотрудничество", которое планирует приоритезировать порты с терминалами, которые они контролируют, такие как Бременхавен и Вильгельмсхавен. В результате Hapag-Lloyd пообещала сократить объем грузов на 10% в порту Гамбурга. Акции HHLA, дебютировавшие на фондовой бирже в 2007 году, начали свой путь с 59 евро за акцию, но в последнее время колеблются между 16 и 17 евро. Необходимость компании в средствах для модернизации и автоматизации своих терминалов не может быть переоценена.

Сенат Гамбурга, ранее владевший примерно 70% акций, а остальные находились в свободном обращении, принял беспрецедентные меры. 13 сентября 2023 года мэр Петер Тшентшер, сенатор экономики Melanie Leonhard и сенатор финансов Андреас Дресель (все - СДПГ) выступили перед прессой, чтобы объявить о вложении крупнейшей судоходной компании мира, MSC, в HHLA, что даст ей 49,9% будущей собственности компании. Город сохранит 50,1% акций. Тшентшер описал соглашение как знаковое, которое может стимулировать всю морскую экономику в трудные времена.

Что именно было согласовано?

HHLA разрешит MSC увеличить свой грузооборот на терминалах на 50% начиная с 2025 года, достигнув одного миллиона TEU в год к 2031 году. MSC также планирует построить новый немецкий штаб-квартиру в Hafencity и основать MSC Cruises в Гамбурге, что создаст 700 новых рабочих мест. Город и MSC планируют увеличить уставный капитал HHLA на 450 миллионов евро. Финансовый сенатор Дресель заявил, что переговоры, длящиеся как минимум 40 лет, сосредоточились на двух аспектах: "мы должны сохранить большинство, и мы должны гарантировать кооперацию". Оба этих объекта были достигнуты. "Как город, мы продолжим иметь право предлагать кандидатов на должности CEO и совета директоров".

В общем, люди очень недовольны. Рабочие неоднократно выходили на улицы, выражая свой гнев на интенсивных протестах - последний раз всего на прошлой неделе - и даже угрожая неожиданной забастовкой. Даже организации, такие как советы труда, профсоюз Verdi и эксперты, выступали против этого на экспертных форумах и публичных слушаниях в гамбургском парламенте, предупреждая о "большой ошибке" и призывая законодателей не вести нас к катастрофе. Текст упоминает, что в течение следующих пяти лет не будут рассматриваться такие действия, как увольнения, существенные сокращения персонала или выход из ассоциаций работодателей. Критики, однако, считают, что это произойдет в конечном итоге.

Основная критика в адрес практик ведения бизнеса MSC. MSC не известен своей приверженностью участию сотрудников, даже уволив бывшего председателя профсоюза в дочерней компании в Гамбурге – решение, которое было заблокировано судом по трудовым спорам, как сообщает Verdi. Или взять CEO MSC Сёрена Тофта, который не чужой в Гамбурге. На посту CEO крупнейшей в мире судоходной компании Maersk в 2017 году он обещал, что Hamburg Süd останется "независимым коммерческим брендом" после его приобретения. В 2021 году он отметил свой 150-летний юбилей, но к 2023 году даже его имени не осталось.

Где же усилилась критика сделки с MSC?

Что касается цены, многие критики считают, что 16,75 евро за акцию, что составляет примерно 233 миллиона евро за муниципальные акции HHLA, слишком низко. Бывший президент Ассоциации гаваней Гамбурга Гюнтер Бонц сказал в " Hamburger Abendblatt ": "Поздравляю MSC, они удачно справились и обобрали Сенат". Критики считают, что HHLA стоит гораздо дороже, и только Metrans стоит два миллиарда евро. Уже спикер по политике гавани фракции ХДС Гёц Висе подал жалобу в Европейскую комиссию. "Конфиденциальные переговоры, нет торгов, нет оценки в соответствии с признанными экономическими принципами, независимые эксперты даже не имели права изучить документы контракта", - объяснил он свои действия.

Так кто же такой MSC?

На самом деле, известно не так много. Известные факты: MSC - крупнейшая в мире компания по перевозке контейнеров. Его контейнерное подразделение включает 760 судов, обслуживающих 520 портов в 155 странах. Через свою дочернюю компанию TiL компания участвует в около 70 терминалах по всему миру. В Бременхафене MSC связан с Eurogate в совместном предприятии на 50%, называемом MSC Gate Bremerhaven. В общем-то, и все – кроме того, что CEO MSC Тофт сказал: "Мы предоставляем информацию только в том случае, если мы обязаны это сделать". Доходы и прибыли компании остаются конфиденциальными. Ходят слухи, что MSC получил более 86 миллиардов евро выручки и 36 миллиардов евро прибыли в 2022 году, что некоторые аналитики считают правдоподобным – одна только прибыль почти совпадает с бюджетом вольного города Гамбурга на 2023/24 год.

Другие критические замечания в адрес сделки с MSC включают опасения по поводу его практики ведения бизнеса, таких как отсутствие участия сотрудников и исчезновение независимых брендов после приобретений. Другая партия, ХДС, также подала жалобу в Европейскую комиссию, утверждая, что переговоры не были прозрачными или соответствовали признанным экономическим принципам.

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