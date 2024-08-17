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ЛитератураНовостиФантазия

Получение абсолютной власти через проект Морфей.

 and  Anne Legman
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Концепция коллективного видения стала устаревшим способом управления.
Концепция коллективного видения стала устаревшим способом управления.

Получение абсолютной власти через проект Морфей.

Иногда реальность бывает настолько сурова, что люди мечтают об альтернативном, более приятном мире: мире грез, известном как Сомна. Но что происходит, когда эти два мира переплетаются? Захватывающая немецкая фэнтези-сага продолжается с "Ясной правдой".

В снах возможно все: Германия может победить на предстоящем чемпионате мира, или сделать "Эйнтрахт Франкфурт" чемпионами. Вы можете возглавить нацию в качестве председателя СДПГ и канцлера, или доминировать на музыкальных фестивалях как гитарный виртуоз. Или представить более процветающее будущее, в котором люди мирно сосуществуют и сохраняют природу вместо того, чтобы разрушать ее. Сны - это чарующие, жизненно важные элементы. Но что, если человек не может мечтать, или если его преследуют лишь кошмары?

Это захватывающий мир серии "Ясный" авторства бестселлера Нины Мартин. Селена и Риа находятся в таком положении. Они не могут мечтать сами, но как "сонные ходители" они могут погружаться в сны других и менять их. Более того, они известны как морфизмы, особенно могущественные сонные ходители. В мире всего трое.

Селена уже приняла свой дар и использует его, а Риа открывает его во время стажировки в легендарном Союзе Снов. Проблема: сонные ходители традиционно изображаются мужчинами. Именно это утверждает Союз Снов, который контролируется тремя могущественными семьями и чья единственная цель - абсолютная власть и контроль - через таинственный проект Морфей. Общественность не знает об этом, и так и должно остаться.

Две обычные героини

Союз Снов - устаревшая система власти. Ее нужно разобрать и трансформировать в более эффективную альтернативу. Эта задача ложится на двух подростков, Селену и Рию, которые пока не знают друг о друге, но встретятся в "Ясной ночи", первой книге фэнтезийной серии для подростков. Кроме Селены, Рия также встречает Юнуса, влиятельного социального медиа-инфлюенсера Союза Снов. Он узнает Рию и, кажется, поддерживает ее. Любовь не знает границ. Но граница между миром снов Сомны и реальным миром Корпора не так гибка.

Благодаря схеме Союза Снов, эти границы разрушаются, и два мира начинают сливаться. То, что раньше было возможно только в Сомне, теперь может быть достигнуто в Корпоре: трансформации снов. Сонные ходители могут создавать вещи, нарушать законы физики. Руководство Союза Снов видит в этом возможность. Но и грозный противник видит в этом шанс.

Селена и Рия оказываются в перекрестном огне, им приходится выбирать свою сторону. Героини серии "Ясный" также сталкиваются с более обычными и тривиальными проблемами, чем конец света и человечество. Они борются с взрослением, поиском своего места в жизни, влюбленностью, ошибками, падениями, вытиранием рта, подъемом и движением вперед.

Просто мечтательно

"Ясная правда", второй роман трилогии Мартин, обращается ко всем этим вопросам. Две сюжетные линии Селены и Рии, эмоционально рассказанные Региной Ланге и Мэрилу Пулман, наконец-то сходятся в конце книги номер два. Но не без потрясающего столкновения, которое затмило бы голливудский блокбастер, создавая идеальный клиффхэнгер для третьей и последней книги серии.

Но больше нет раскрытий. Кроме того, что серия "Ясный" appeals к поклонникам фэнтези-саг, таких как "Голодные игры", "Гарри Поттер" или "Орудия смерти", но также и к романтикам. Есть первоначальное сомнение, преодоление себя. Есть эпическая борьба между Добром и Злом. Есть взлеты и падения жизни - все ловко упаковано Мартин в бесконечный мир снов. Серия "Ясный", опубликованная Fischer и Argon, предлагает неограниченные возможности. Она предлагает чистую эмоцию, замирающее сердце, напряжение и действие. Но она также является трогательной любовной историей - и thus исключительный читательский и слушательский опыт для всех, кто ценит мечтательность. Просто мечтательно.

В мире "Ясной правды" перекрытие реальности и снов приводит к экстраординарным способностям, позволяющим сонным ходителям нарушать физику и создавать по своему желанию. Но эта власть становится инструментом контроля в руках могущественного Союза Снов, заставляя Селену и Рию столкнуться с трудными выборами и потенциальными союзниками.

Погрузившись во второй роман серии "Ясный", "Ясная правда", читатели получают взрывное столкновение между Селеной, Рией и Союзом Снов, заканчивающееся клиффхэнгером, который оставляет их в предвкушении заключительного тома.

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