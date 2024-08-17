Получение абсолютной власти через проект Морфей.

Иногда реальность бывает настолько сурова, что люди мечтают об альтернативном, более приятном мире: мире грез, известном как Сомна. Но что происходит, когда эти два мира переплетаются? Захватывающая немецкая фэнтези-сага продолжается с "Ясной правдой".

В снах возможно все: Германия может победить на предстоящем чемпионате мира, или сделать "Эйнтрахт Франкфурт" чемпионами. Вы можете возглавить нацию в качестве председателя СДПГ и канцлера, или доминировать на музыкальных фестивалях как гитарный виртуоз. Или представить более процветающее будущее, в котором люди мирно сосуществуют и сохраняют природу вместо того, чтобы разрушать ее. Сны - это чарующие, жизненно важные элементы. Но что, если человек не может мечтать, или если его преследуют лишь кошмары?

Это захватывающий мир серии "Ясный" авторства бестселлера Нины Мартин. Селена и Риа находятся в таком положении. Они не могут мечтать сами, но как "сонные ходители" они могут погружаться в сны других и менять их. Более того, они известны как морфизмы, особенно могущественные сонные ходители. В мире всего трое.

Селена уже приняла свой дар и использует его, а Риа открывает его во время стажировки в легендарном Союзе Снов. Проблема: сонные ходители традиционно изображаются мужчинами. Именно это утверждает Союз Снов, который контролируется тремя могущественными семьями и чья единственная цель - абсолютная власть и контроль - через таинственный проект Морфей. Общественность не знает об этом, и так и должно остаться.

Две обычные героини

Союз Снов - устаревшая система власти. Ее нужно разобрать и трансформировать в более эффективную альтернативу. Эта задача ложится на двух подростков, Селену и Рию, которые пока не знают друг о друге, но встретятся в "Ясной ночи", первой книге фэнтезийной серии для подростков. Кроме Селены, Рия также встречает Юнуса, влиятельного социального медиа-инфлюенсера Союза Снов. Он узнает Рию и, кажется, поддерживает ее. Любовь не знает границ. Но граница между миром снов Сомны и реальным миром Корпора не так гибка.

Благодаря схеме Союза Снов, эти границы разрушаются, и два мира начинают сливаться. То, что раньше было возможно только в Сомне, теперь может быть достигнуто в Корпоре: трансформации снов. Сонные ходители могут создавать вещи, нарушать законы физики. Руководство Союза Снов видит в этом возможность. Но и грозный противник видит в этом шанс.

Селена и Рия оказываются в перекрестном огне, им приходится выбирать свою сторону. Героини серии "Ясный" также сталкиваются с более обычными и тривиальными проблемами, чем конец света и человечество. Они борются с взрослением, поиском своего места в жизни, влюбленностью, ошибками, падениями, вытиранием рта, подъемом и движением вперед.

Просто мечтательно

"Ясная правда", второй роман трилогии Мартин, обращается ко всем этим вопросам. Две сюжетные линии Селены и Рии, эмоционально рассказанные Региной Ланге и Мэрилу Пулман, наконец-то сходятся в конце книги номер два. Но не без потрясающего столкновения, которое затмило бы голливудский блокбастер, создавая идеальный клиффхэнгер для третьей и последней книги серии.

Но больше нет раскрытий. Кроме того, что серия "Ясный" appeals к поклонникам фэнтези-саг, таких как "Голодные игры", "Гарри Поттер" или "Орудия смерти", но также и к романтикам. Есть первоначальное сомнение, преодоление себя. Есть эпическая борьба между Добром и Злом. Есть взлеты и падения жизни - все ловко упаковано Мартин в бесконечный мир снов. Серия "Ясный", опубликованная Fischer и Argon, предлагает неограниченные возможности. Она предлагает чистую эмоцию, замирающее сердце, напряжение и действие. Но она также является трогательной любовной историей - и thus исключительный читательский и слушательский опыт для всех, кто ценит мечтательность. Просто мечтательно.

В мире "Ясной правды" перекрытие реальности и снов приводит к экстраординарным способностям, позволяющим сонным ходителям нарушать физику и создавать по своему желанию. Но эта власть становится инструментом контроля в руках могущественного Союза Снов, заставляя Селену и Рию столкнуться с трудными выборами и потенциальными союзниками.

Погрузившись во второй роман серии "Ясный", "Ясная правда", читатели получают взрывное столкновение между Селеной, Рией и Союзом Снов, заканчивающееся клиффхэнгером, который оставляет их в предвкушении заключительного тома.

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