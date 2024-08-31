Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПольша

Польские волейбольные испытания используют свет и тьму для оценки

До старта Бундеслиги немецкий гандбольный гранд хотели протестировать свои силы в двух встречах с «Вартой Заверче». Результат – потерпев один поражение и одержав победу в напряженном матче.

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута
Мориц Райхерт возобновляет свою деятельность с БР Воллей
Мориц Райхерт возобновляет свою деятельность с БР Воллей

- Польские волейбольные испытания используют свет и тьму для оценки

В серии против элитной команды Польши «Варта Заверце», Берлин Воллейс испытали смешанную удачу. Они одержали трудную победу в пяти сетах в первом матче, но затем потерпели поражение в трех сетах (17:25, 23:25, 22:25) во второй игре под руководством главного тренера сборной Польши Михала Виньярского. За два дня до этого Берлин смог переломить ход матча и победить со счетом 3:2 (20:25, 14:25, 33:31, 29:27, 15:12), отыгравшись после проигрыша в двух сетах.

В первом матче переломный момент наступил в третьем сете, которое Берлин выиграл с напряженным счетом 33:31 благодаря решающему эйсу новичка Флориана Краге. Джейк Хэнс набрал 33 очка за Берлин, а Морitz Reichert добавил еще 11.

Сегодня Джейка Хэнса заменил Даниэль Малешка на диагональной позиции, но его 14 очков не хватило, чтобы предотвратить очевидное поражение Берлина. Команда испытывала трудности в ключевых моментах, так как их связующий Йоханнес Тилле все еще восстанавливается после болезни, а новый либеро Кайл Дагостино присоединится к команде только в четверг после свадебного отпуска.

Несмотря на победу Берлина в первом матче против «Варты Заверце» из Польши, им пришлось столкнуться со сложной второй игрой в Польше. Несмотря на поражение Берлина, национальный тренер Польши Михаль Виньярский получил возможность близко изучить состав Берлина.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После победы в Суперкубке Лестер Сити нацеливается на победу в следующем чемпионате.
Федеральные земли Германии

"Фоксс Берлин" участвует в поединке Кубка DHB против "Гёппингена"

Прежде чем выиграть Суперкубок, «Фючсе Берлин» определил своего соперника для второго раунда DHB-Покал. Чтобы выйти в 1/16 финала, им нужно преодолеть испытание, представленное Гёппингеном.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Менеджеру из Лейпцига был вынесен желто-красный карточный предупреждение
Федеральные земли Германии

Возвращение в аудиторию красногрешивой Розы: заявляет о приверженности улучшению

Изначально Марко Розе стремился улучшить взаимодействие с судьями и свести к минимуму спорные ситуации. Неожиданно в матче второй игры сезона «Байера» против «Штутгарта» он получил ЖК.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Музыкант Клузо выражает тревогу о будущем Тюрингии на предстоящих выборах, будучи самим жителем...
Федеральные земли Германии

Идите в избирательные кабины и избегайте экстремистских взглядов

В следующее воскресенье в Тюрингии состоятся выборы в ландтаг, по опросам лидирует AfD. Перед голосованием известный тюрингский musician Clueso обращается к политике с призывом.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Обсуждая колебания в избытке изменения: назад и вперед было истощение энергии.
Федеральные земли Германии

Обсуждая колебания в избытке изменения: назад и вперед было истощение энергии.

Защитник национальной сборной выразил желание присоединиться к Зволному Баварии этим летом. Переговоры между сторонами не привели к согласию. Сейчас Йонатан Тах размышляет о будущем.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером.
Общество

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером.

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером. Текущая вражда между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли по поводу их общего виноградника во Франции, Шато Мираваль, продолжается. Тем временем, 60-летний актер использует это время, чтобы насладиться романтическим приключением со своей новой подругой, Инес де Рамон. Как сообщает

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге.
Спорт

"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге.

"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге. Вторая встреча между 1. FC Kaiserslautern и Hertha BSC в Бундеслиге была захватывающей, что и говорить. Ведущие менялись часто на Betzenберге. В итоге, бывший временный вратарь из прошлого Тибо Швайгштеттера обеспечил победу Hertha. Теперь они претендуют на первое место. Hertha

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Различные заложники были освобождены в районе Газы.
Политика

Военный персонал: В Газе обнаружено несколько погибших

На протяжении длительного времени в секторе Газа сохраняются конфликты. В последнее время, во время военной операции, силы Израиля обнаружили несколько тел. Личность этих тел как возможных заложников остается неясной.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно