- Польские волейбольные испытания используют свет и тьму для оценки

В серии против элитной команды Польши «Варта Заверце», Берлин Воллейс испытали смешанную удачу. Они одержали трудную победу в пяти сетах в первом матче, но затем потерпели поражение в трех сетах (17:25, 23:25, 22:25) во второй игре под руководством главного тренера сборной Польши Михала Виньярского. За два дня до этого Берлин смог переломить ход матча и победить со счетом 3:2 (20:25, 14:25, 33:31, 29:27, 15:12), отыгравшись после проигрыша в двух сетах.

В первом матче переломный момент наступил в третьем сете, которое Берлин выиграл с напряженным счетом 33:31 благодаря решающему эйсу новичка Флориана Краге. Джейк Хэнс набрал 33 очка за Берлин, а Морitz Reichert добавил еще 11.

Сегодня Джейка Хэнса заменил Даниэль Малешка на диагональной позиции, но его 14 очков не хватило, чтобы предотвратить очевидное поражение Берлина. Команда испытывала трудности в ключевых моментах, так как их связующий Йоханнес Тилле все еще восстанавливается после болезни, а новый либеро Кайл Дагостино присоединится к команде только в четверг после свадебного отпуска.

Несмотря на победу Берлина в первом матче против «Варты Заверце» из Польши, им пришлось столкнуться со сложной второй игрой в Польше. Несмотря на поражение Берлина, национальный тренер Польши Михаль Виньярский получил возможность близко изучить состав Берлина.

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