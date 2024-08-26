Положительные изменения в немецком бизнесе Meyer Burger

Швейцарский гигант Meyer Burger отказался от планов по созданию производства солнечных панелей в США и не будет переносить основные операции за рубеж. Проект в Колорадо-Спрингс был признан финансово нецелесообразным и приостановлен, как заявила компания.

Хотя Meyer Burger будет иметь меньшую финансовую нагрузку, чем ожидалось, краткосрочная прибыль будет ниже запланированной. В связи с этим руководство запустило программу реструктуризации и сокращения расходов, чтобы повысить прибыльность в долгосрочной перспективе. Кроме того, Meyer Burger будет сосредоточена на производстве модулей в Гудъер, Аризона, мощностью 1,4 гигаватт, которое в настоящее время находится в фазе роста.

Немецкое производство солнечных панелей в Биттерфельде-Вольфене, Саксония-Анхальт, продолжит работать на полную мощность и сохранит за собой статус главного поставщика солнечных панелей для Meyer Burger в будущем.

"От негатива к позитиву"

Таким образом, вопрос о закрытии больше не стоит на повестке дня. "Это позитивная сторона негатива", - сказал CEO Гюнтер Эрфурт. Изначально планировалось сократить производство на сайте в Талехайме после начала производства в США, сказал Эрфурт.

Ранее в этом году Meyer Burger закрыла, как считалось, крупнейшее в Европе производство солнечных модулей в Саксонии, в городе Фрайберг. Завод в Биттерфельде-Вольфене также был запланирован к закрытию. Недавно сообщалось, что производство там будет продолжаться хотя бы до 2025 года, но компания не давала никаких гарантий на будущее.

Член совета директоров уходит в отставку

Из-за новой корпоративной стратегии отчет о полугодии, который должен был выйти 16 сентября, перенесен на 30 сентября. Ранее в этом месяце компания объявила, что выпуск финансовой отчетности, первоначально запланированный на 14 августа, будет перенесен на 16 сентября из-за продолжающихся переговоров с ведущим технологическим партнером о финансировании и стратегическом сотрудничестве.

Кроме того, Meyer Burger объявила, что член совета директоров Марк Керекес уходит в отставку. Пересмотр состава совета директоров необходим в связи с переориентацией компании, заявила компания.

Несмотря на отказ от проекта производства солнечных панелей в США, CEO Meyer Burger Гюнтер Эрфурт видит в этом "позитивную сторону негатива", так как вопрос о закрытии завода в Талехайме больше не стоит на повестке дня. Это означает, что немецкое производство солнечных панелей в Биттерфельде-Вольфене, Саксония-Анхальт, останется главным поставщиком солнечных панелей для Meyer Burger в будущем.

Продолжающиеся переговоры с ведущим технологическим партнером привели к переносу отчета о полугодии Meyer Burger с 16 сентября на 30 сентября. Кроме того, член совета директоров Марк Керекес уходит в отставку в связи с переориентацией компании, требующей пересмотра состава совета директоров.

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