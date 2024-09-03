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Полностью восстановлен: через швейцарский перевал Сан-Бернардино снова можно пройти

Швейцарские инженеры в необычайной спешке восстановили 200-метровый участок шоссе, поврежденный штормом, вызвав радость у немецких автомобилистов.

 and  Carmen Simpson
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Примерно 183 метра автомагистрали A13 прошли быструю реконструкцию.
Примерно 183 метра автомагистрали A13 прошли быструю реконструкцию.

- Полностью восстановлен: через швейцарский перевал Сан-Бернардино снова можно пройти

После серии интенсивных штормов в Швейцарии, автомагистраль A13, которая пострадала от значительных повреждений и частично разрушилась, полностью восстановлена. Эта важная дорога, расположенная в кантоне Граубюнден, часто используется путешественниками, следующими из Германии в Италию или в обратном направлении. Федеральное дорожное управление официально возобновило двустороннее движение в 5:00 утра во вторник, с двумя полосами в обе стороны.

5 июня 200-метровый участок этого жизненно важного север-южного прохода через Альпы был смыт. Тяжелые дожди в долине Месо привели к тому, что река Моэза вышла из берегов и размыла дорогу. После первоначальных ремонтных работ, через две недели, автомобилисты смогли использовать одну полосу в каждую сторону.

В настоящее время движение в обе стороны протекает беспрепятственно, с двумя полосами для путешественников. В рамках процесса ремонта Федеральное дорожное управление сообщило, что берега реки Моэза были укреплены.

Восстановление автомагистрали A13 значительно улучшило транспорт и связь в регионе, так как она служит важной связью для tanto наземного транспорта, как и сетей связи между Германией и Италией. Кроме того, Федеральное дорожное управление также инвестировало в укрепление берегов реки Моэза, гарантируя стабильность кабелей связи, проходящих вдоль автомагистрали.

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