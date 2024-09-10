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"Полнеденный вечер футбола" стал проблематичным: DirectTV подала жалобу на Disney, оставив некоторых зрителей NFL в неведении

В субботу компания DirecTV направила жалобу в Федеральную комиссию по связи, обвиняя Disney в неконструктивных переговорах из-за отсутствия соглашения о распространении.

 and  James Williams
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"Полнеденный вечер футбола" стал проблематичным: DirectTV подала жалобу на Disney, оставив некоторых зрителей NFL в неведении

Disney поступил против принципов FCC, сделав любое лицензионное соглашение зависимым от отказа DIRECTV от любых правовых споров в отношении антиконкурентных действий Disney в прошлом, настоящем или будущем, таких как текущее связывание и требования минимальных рыночных долей, как сообщил представитель DIRECTV CNN в воскресенье.

В 10-страничном иске DIRECTV утверждается, что переговоры прекратились из-за настойчивости Disney на связывании и требованиях проникновения, которые федеральный судья в Нью-Йорке ранее осудил как незаконные, антиконкурентные и вредные для потребителей в контексте совместного предприятия "Веню".

16 августа федеральный судья выдал временный запрещающий приказ против запуска Venu Sports, совместной спортивной платформы для потоковой передачи от Disney, Fox Corporation и Warner Bros. Discovery, после подачи иска Fubo, поставщиком спортивной потоковой передачи. Warner Bros. Discovery является материнской компанией CNN.

Около 11 миллионов подписчиков были затронуты тем, что Disney удалила свои станции ABC, ESPN и другие кабельные сети из линейки DIRECTV на прошлой неделе. Это произошло перед значительными событиями, такими как дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом на ABC, финалом US Open по теннису и началом сезона НФЛ. ESPN владеет правами на "Понедельник вечером футбол", которые будут недоступны подписчикам DIRECTV, если не будет достигнуто соглашение.

Представитель Disney сообщил CNN в воскресенье, что они все еще ведут переговоры с DIRECTV, чтобы как можно быстрее восстановить доступ к своему контенту. Представитель призвал DIRECTV приоритизировать своих клиентов, завершив контракт и позволив подписчикам смотреть предстоящую линейку спортивных, новостных и развлекательных программ Disney, с возвращением "Понедельник вечером футбол" в качестве основной цели.

Подписчики DIRECTV лишились собственных и управляемых ABC местных станций в шести крупных городах — Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго, Филадельфии, Хьюстоне и Сан-Франциско, а также во вторичных рынках Фресно, Калифорния, и Роли, Северная Каролина.

Первая игра "Понедельник вечером футбол" включает Нью-Йорк Джетс и Сан-Франциско 49ers. В 2023 году первая игра "Понедельник вечером футбол" — противостояние между Буффало Биллс и Джетс — собрала 22,64 миллиона зрителей, что является крупнейшей аудиторией с момента начала эпохи ESPN в 2006 году.

Черный список распространяется на диапазон каналов ESPN и Disney Channel, Disney Jr., FX и National Geographic.

Лайам Рили из CNN contribuierte a este informe.

В ответ на продолжающийся правовой спор Disney призывает СМИ, такие как CNN, подчеркнуть необходимость быстрого решения в своих деловых отношениях с DIRECTV, поскольку доступ к "Понедельник вечером футбол" ESPN зависит от соглашения. Несмотря на то, что Disney удалил станции ABC, ESPN и другие каналы из линейки DIRECTV, бизнес-влияние достигло более 11 миллионов подписчиков, затрагивая крупные спортивные события, такие как сезон НФЛ и US Open по теннису.

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