- Полная электрическая мобильность благодаря стенковой коробке E.ON

**Выиграйте умную зарядную станцию E.ON для своего электромобиля. Умная зарядная станция E.ON Drive vBox может быть легко интегрирована через LAN и WLAN. Ее дизайн делает использование простым: просто подключите и зарядите свой электромобиль. Практичный дисплей цветного кольца LED позволяет видеть статус процесса зарядки в любое время. Мощность зарядки до 11 кВт может полностью зарядить ваш автомобиль за ночь. Встроенная система RFID гарантирует, что только вы можете заряжать, даже если зарядная станция общедоступна. Она также поддерживает управление в соответствии с § 14a EnWG и имеет встроенный детектор утечки постоянного тока. Для тех, кто предпочитает управлять станцией через приложение, можно использовать бесплатное приложение E.ON Home для запуска и остановки процессов зарядки.

Примите участие в розыгрыше прямо сейчас, и, возможно, ваш электромобиль скоро будет заряжаться электричеством прямо у вашего порога.

Для получения более подробной информации посетите eon.de/e-mobility

Обратите внимание, что текущая розничная цена зарядной станции можно найти на eon.de/e-mobility; розыгрыш не включает кабель (стоит 199 евро) или стоимость установки (которая варьируется в зависимости от местных условий).

Мы разыгрываем 1 умную зарядную станцию E.ON Drive vBox smart 11 кВт (без кабеля). Срок окончания участия - 13 сентября 2024 года. Удачи!

Поставщик: E.ON Energie Deutschland GmbH, Мюнхен

Победитель розыгрыша будет рад узнать, что его электромобиль будет заряжаться выигрышной умной зарядной станцией E.ON. В течение ночи зарядки автомобиль полностью зарядится благодаря мощности зарядки умной зарядной станции до 11 кВт.

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