- Полная блокировка А43 снята после удаления бомбы

На участке автострады А43, который был перекрыт для разминирования вблизи Херне, снова можно проехать. Неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны была обезврежена в 3:19 утра в пятницу, как объявили в городе Херне. Закрытие А43 между развязкой Херне-Эйкель и развязкой Bochum в обеих направлениях было сначала сохранено, но затем снято в 4:15 утра, согласно полиции.

Движение на линии U35 метро и на железнодорожном полотне, которое параллельно А43 в направлении с севера на юг, также возобновилось. Примерно 1800 человек, которые были вынуждены покинуть огороженную зону для проведения операции, теперь могут вернуться домой.

Бомба весом 500 килограммов была обнаружена во время рутинных разведывательных работ по расширению автострады, как заявили в городе.

Бомба весом 500 килограммов, обнаруженная во время расширения автострады, была первоначально принята за реликвию времен Второй мировой войны, но дальнейшее расследование показало ее истинное происхождение. Несмотря на возраст бомбы, потенциальная опасность, которую она представляла, требовала немедленного внимания и эвакуации прилегающей территории.

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