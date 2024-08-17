- Полиция задержала кенгуру и перевезла его в парк Серенгети.

Бродячая кенгуру, которая ускользала от поимки с конца июля, была поймана властями в районе Штаде и перевезена в Серенгети-Парк в Ходенхагене. Владелец парка Фабрицио Сепе заявил: "Услышав о таинственной кенгуру, мы с радостью воспользовались возможностью помочь в ее поисках. Ведь мы уже сталкивались с подобной ситуацией двенадцать лет назад и успешно вернули животное через несколько дней."

Таинственную кенгуру окружили офицеры, сопровождаемые ветеринаром, на уединенном фруктовом саду в Одеркуарте-Дёзemoоре в недавний пятницу. Происхождение животного, которое, по оценкам, было около 60 см в высоту в плече, пока не установлено. По словам Серенгети-Парка, это молодой, мужской Беннетов кенгуру.

Полиция подозревает, что бродячая кенгуру родом с частной собственности, где владение такими животными не требует регистрации. Животное, судя по первоначальным наблюдениям, не пострадало и находится в хорошем состоянии. Его перевезли в Ходенхаген в собачьей клетке и он будет временно проживать в отдельной части вольера кенгуру. Для адаптации животного его сначала будут знакомить только визуально со своими сородичами. Также будут проводиться ветеринарные осмотры, чтобы убедиться, что новое животное не занесет болезни в существующее сообщество.

Хотя кенгуру еще нельзя увидеть в вольере, владелец парка Фабрицио Сепе оптимистичен: "Здесь маленький парень сможет наслаждаться комфортной жизнью в естественной среде с другими кенгуру. Может пройти время, прежде чем он будет представлен своей новой семье в вольере, но его спокойное поведение сегодня вселяет в нас оптимизм относительно его адаптации в этой новой среде."

Происхождение бродячей кенгуру все еще неясно, но считается, что она могла быть с частной собственности, где владение такими животными не требует регистрации. Без зависимости от его происхождения, Беннетов кенгуру теперь будет жить в гармонии с другими кенгуру в Серенгети-Парке, где парк стремится создать для него среду, полную "Других" сородичей его вида.

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