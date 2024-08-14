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Полиция в Шлезвиге-Гольштейне действует жестко против мошенников

Ваш трюк не нов, но всегда успешный: мошенники обманывают деньгами с помощью лжи. Теперь полиция достигла возможного успеха.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
Органы правопорядка и прокуроры в Шлезвиг-Гольштейне против мошенников
Органы правопорядка и прокуроры в Шлезвиг-Гольштейне против мошенников

- Полиция в Шлезвиге-Гольштейне действует жестко против мошенников

Полиция и прокуратура в Киле начали рейды против группы, занимающейся мошенничеством и отмыванием денег. Офицеры обыскали 15 мест в Киле и других частях Шлезвиг-Гольштейна, изъяв доказательства и наличные в шестизначной сумме.

Известный обман

По словам следователей, подозреваемые использовали хорошо известный обман. Потенциальных жертв просили сохранить новый номер телефона якобы родственника, так как, например, старый телефон был сломан. Затем преступники требовали перевести деньги на иностранный счет, утверждая, что онлайн-банкинг не работает из-за нового телефона - с обещанием быстрой компенсации.

Полиция советует: "Не поддавайтесь на обман и блокируйте отправителя такого сообщения". Лучше свяжитесь с якобы отправителем по известным старым контактам и спросите, действительно ли существует новый номер. "Всегда подавайте заявление о преступлении. Только тогда полиция узнает о преступлении и сможет преследовать преступников. Кроме того, это предоставляет информацию о масштабах преступной деятельности и может установить связи и потенциально выявить серии преступлений".

Рейды с участием полиции и прокуратуры проводились в различных местах, в том числе в Киле и других частях Шлезвиг-Гольштейна. Если вы получите подозрительное сообщение в будущем, важно связаться с якобы отправителем по вашим старым контактам, прежде чем переводить деньги.

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