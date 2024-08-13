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Федеральные земли ГерманииНовостиЛица, ищущие убежища

Полиция сообщает о 78 нападениях на беженцев в Саксонии

Прибывающие лили мигранты в Германии часто являются мишенью словесных или физических нападений. Саξония признана ключевым регионом для этого. Левая партия винит риторику AfD в общем ходе мыслей.

 and  Viktoria Klein
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Силовики Саксонии зарегистрировали 78 случаев нападений на беженцев в штате в первой половине года.
Силовики Саксонии зарегистрировали 78 случаев нападений на беженцев в штате в первой половине года.

- Полиция сообщает о 78 нападениях на беженцев в Саксонии

Полиция Саксонии зарегистрировала 78 преступлений против беженцев в первой половине года. В результате этих инцидентов 13 человек получили легкие травмы, сообщает Министерство внутренних дел в ответ на запрос депутата ландтага Юлиане Нагель (Левые). Среди зарегистрированных инцидентов были случаи порчи имущества, оскорблений и причинения тяжкого вреда здоровью.

"Резкий рост расистской violence против беженцев в 2023 году не должен продолжаться - в прошлом году было зарегистрировано 199 преступлений. Скоро будет превзойдена цифра 2022 года (88 преступлений)", - заявила Нагель. К сожалению, Саксония по-прежнему остается горячей точкой для нападений на людей с миграционным прошлым. "Каждый инцидент - это слишком много", - подчеркнула депутат от Левых.

Нагель: АФД подстрекает и ХДС поддерживает

Политик от Левых обвинила АФД и ультраправую партию "Свободные Саксоны" в подстрекательстве. Она также призвала прекратить поддержку со стороны рядов ХДС. Несмотря на снижение числа сторонников, АФД и ХДС продолжают вести политику против людей, ищущих защиты, и решений в вопросе миграции.

Недавно федеральное правительство сообщило в ответ на запрос фракции Левых в Бундестаге, что в первой половине года было совершено 519 таких преступлений по всей стране. Из 286 нападений на беженцев во втором квартале 2024 года больше всего произошло в Саксонии (41) и Тюрингии (35). За ними следуют Бавария (31), Нижняя Саксония (30) и Бранденбург (29).

"Увеличение числа беженцев, прибывающих в Саксонию, требует усиления мер защиты, чтобы предотвратить дальнейшие случаи violence против них".

"Активистские группы призывают к более сильным политическим мерам, чтобы предоставить беженцам более безопасные условия проживания и защиту от преступлений на почве ненависти, подобных тем, которые испытывают беженцы в Саксонии".

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