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Федеральные земли ГерманииНовостиНижняя Саксония

Полиция Оснабрюка прекращает сотрудничество с платформой Х.

Органы правопорядка также используют платформы социальных сетей для распространения информации о значительных операциях или чрезвычайных ситуациях. В Оснабрюкке сейчас происходит переход со X-платформы на WhatsApp.

 and  Lauren Adams
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Управление полиции в Оснабрюке, наряду со своими подразделениями, прекращает сотрудничество с...
Управление полиции в Оснабрюке, наряду со своими подразделениями, прекращает сотрудничество с платформой Х и в дальнейшем будет использоватьWhatsApp.

- Полиция Оснабрюка прекращает сотрудничество с платформой Х.

Полицейское управление Оснабрюка, охватывающее территории от Оснабрюк-Ланд до Эмсланда и Восточной Фризии, приняло решение прекратить распространение новостей через платформу X, ранее известную как Twitter. Все связанные аккаунты полицейских участков будут удалены, как объявило управление. Вместо этого полиция будет общаться с жителями напрямую через свой канал WhatsApp, предоставляя информацию о развертываниях. Полицейское управление Оснабрюка, как сообщается, является первым правоохранительным органом, покинувшим X.

Михаэль Массманн, президент полиции Оснабрюка, заявил, что не видит смысла в распространении информации о развертываниях через X. Управление стремится расширить свои территории в кризисной коммуникации. "Мы ожидаем более широкого охвата и более широкий спектр осведомленных пользователей от этого перехода", - сказал он.

Это решение затронет аккаунты полицейских инспекций в Оснабрюке, Эмсланде/Графство Бентхайм, Лер/Эмден и Аурих/Виттмунд. Ранее эти аккаунты использовались для распространения реального времени обновлений о протестах, мероприятиях и значительных развертываниях.

С 1 сентября эти инспекции будут представлены в WhatsApp через собственные каналы. Кроме того, полицейские власти используют платформы, такие как Instagram, Facebook и LinkedIn для общественных отношений.

Министерство внутренних дел подтвердило, что другие полицейские власти в Нижней Саксонии в настоящее время не планируют покидать платформу X. Каждый орган имеет право выбирать, какие социальные медиа-платформы, утвержденные Министерством внутренних дел, они используют для своих общественных отношений.

Полицейское управление Оснабрюка, расположенное в Нижней Саксонии, является первым правоохранительным органом в регионе, покинувшим платформу X. Полицейские инспекции в Эмсланде/Графство Бентхайм, входящие в состав Нижней Саксонии, будут представлены в WhatsApp с 1 сентября.

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