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Федеральные земли ГерманииНовостиРайон Форххейм

Полиция: более 100 зацепок по пропавшему 33-летнему мужчине

Расследование дела о пропавшей женщине в Верхней Франконии ведется полным ходом. Полиция получает многочисленные советы. Однако надежда на то, что женщина еще жива, слабеет.

 and  Anne Legman
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У подозреваемого и 33-летнего пропавшего без вести якобы были знакомы несколько недель, по словам...
У подозреваемого и 33-летнего пропавшего без вести якобы были знакомы несколько недель, по словам полиции. (Архивное фото)

- Полиция: более 100 зацепок по пропавшему 33-летнему мужчине

В отношении 33-летней женщины, пропавшей без вести в Верхней Франконии, полиция уже получила более 100 сообщений. Несмотря на активный общественный поиск женщины, следователи вынуждены учитывать возможность того, что она уже скончалась, заявил представитель правоохранительных органов.

Подозрение в Убийстве

73-летнего мужчину из района Форххайм подозревают в убийстве женщины. Он находится под стражей. Специальная комиссия из 30 человек, созданная для расследования дела, теперь получает поддержку от специалистов по оперативно-разыскной работе из Мюнхена. Также рассматриваются связи с нераскрытым случаем исчезновения человека в 1994 году, в котором подозреваемый ранее проходил как свидетель.

В ближайшие недели будут проведены многочисленные интервью, а также будет изучен собранный материал с участием Баварского государственного уголовного управления, сообщается.

Дополнительные Поисковые Меры

Между тем, в районе Эггольсхайм (район Форххайм) были проведены дополнительные поисковые мероприятия. В них приняли участие более 100 офицеров, полицейский вертолет, лошади и собаки.

33-летняя женщина пропала без вести 1 августа. По данным полиции, она была последней раз видеана в Эггольсхайме, где посещала 73-летнего мужчину. При проверке этой информации были обнаружены "несоответствия, которые привели к сильному подозрению в виновности", заявил представитель полиции.

Подозреваемый и 33-летняя женщина якобы знали друг друга несколько недель в среде секс-индустрии. Следователи теперь надеются получить дополнительные улики из этого круга.

Подозреваемый, 73-летний мужчина из района Форххайм, в настоящее время находится под стражей по обвинению в причастности к исчезновению женщины. Кроме того, были проведены дополнительные поиски в Эггольсхайме, который является частью района Форххайм.

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