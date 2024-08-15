- Полиция арестовала четырех подозреваемых воров

В полиции сообщили, что в Мудое, район Некар-Оденвальд, были задержаны четверо подозреваемых в краже, среди которых были несовершеннолетние. Один из жителей заметил свет фонариков в жилом здании и позвонил в полицию, как сообщил представитель правоохранительных органов.

Полицейские прибыли на место, окружили здание и обнаружили троих человек на крыше. Еще один вышел из кустов. Подозреваемые, которым 15, 17, 18 и 19 лет, были взяты под стражу.

При них были найдены балаклавы и ломы. Никаких похищенных вещей не было найдено у них после их ареста в среду.

Подозреваемые были обвинены в возможной краже, учитывая наличие ломов. Этот инцидент подчеркивает важность бдительности жителей, сообщающих подозрительную деятельность властям.

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