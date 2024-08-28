- Полицейские стреляют в подозреваемых в нападении в Реклингхаузене.

В враждебной стычке в Реклингхаузене подозреваемый в нападении с ножом был смертельно ранен полицией. По предварительным данным, 33-летний мужчина создавал беспорядки в жилом комплексе в среду вечером, как сообщили полиция Дортмунда и прокуратура Bochum. Свидетели утверждали, что он был вооружен ножом.

Прибывшие на место полицейские обнаружили опасную ситуацию. В результате один из полицейских выстрелил в 33-летнего мужчину, что привело к его смерти.

Представитель полиции Дортмунда заявил, что личности полицейских, вовлеченных в инцидент, и того, кто произвел выстрел, еще не установлены. Расследование ведется отделом по расследованию убийств Дортмунда для обеспечения объективности.

На день раньше, полицейские смертельно ранили в Мёрсе, Нижний Рейн, подозреваемого в нападении с ножом. Как сообщает прокуратура Клеве, 26-летний немецкий мужчина, по-видимому, страдал психическими расстройствами и, согласно предварительным данным, бросился на полицейских с двумя ножами. В результате полицейские открыли огонь и убили мужчину. Ранее поступали сообщения о том, что мужчина атаковал и угрожал прохожим.

Последнее происшествие в Реклингхаузене произошло через пять дней после предполагаемого исламистского нападения в Солingen, в результате которого погибли трое человек. На городском фестивале в пятницу вечером вооруженный ножом нападавший убил троих и ранил восемь человек. Главным подозреваемым является 26-летний сириец, который находится в тюрьме.

Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии спешит действовать

Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль (ХДС) представил в Дюссельдоне в среду десятиэтапный план быстрых действий для борьбы с насилием с ножом. По данным на последний год, incidents с ножом в общественных местах Северного Рейна-Вестфалии выросли примерно на 43%, составив 3540 случаев.

Одновременно с представлением плана Рёля полиция Реклингхаузена арестовала 49-летнего подозреваемого ранним утром. Он подозревается в нанесении ножевых ранений 53-летнему мужчине в вестибюле жилого дома. Нож был изъят вскоре после этого, а жертва была доставлена в больницу на скорой помощи.

33-летний мужчина, вовлеченный в инцидент в Реклингхаузене, и 26-летний мужчина из Мёрса, смертельно раненный полицией накануне, оба происходят из Северного Рейна-Вестфалии.

Несмотря на рост случаев насилия с ножом в Северном Рейне-Вестфалии, с более чем 3500 случаев в прошлом году, министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль представил десятиэтапный план для борьбы с этой проблемой.

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